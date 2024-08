Comme chaque début de mois, les abonnés au PS Plus attendent les nouveautés mensuelles qui leurs sont réservées. Bien sûr, certains attendent les nouvelles entrées dans la ludothèque de l'abonnement Extra ou Premium (ou guettent les sorties pour finir leurs jeux en vitesse). Mais, comme toujours depuis la mise en place de plusieurs formules, un cadeau commun réjouit tout le monde : les jeux gratuits. Et ça y est, ils sont disponibles pour le mois d'août

Jouez aux jeux “gratuits” du PS Plus d'août 2024 dès maintenant

Chaque mois, PlayStation gâte les utilisateurs PS Plus avec des jeux “gratuits”. Offert via l'abonnement, ils restent accessibles à tous tant qu'ils ont un abonnement. C'est l'occasion de profiter de nouveaux jeux mensuellement pour le seul prix du PS Plus, et cela quelle que soit sa formule, y compris l'essentielle.

Pour le mois d'août, ce sont trois titres plutôt hétéroclites qui s'offrent aux joueurs et joueuses. Une bonne dose de fun et de frisson attend les abonnés avec le dernier LEGO Star Wars en date, le dernier Five Nights at Freddy's ainsi que le très apprécié metroidvania Ender Lilies. Que des jeux récents en somme, sortis en 2021 et 2022.

© PlayStation

Lego Star Wars : La Saga Skywalker, une Odyssée drôle et culte dans le PS Plus

Avec les jeux Lego, c'est toujours le fun assuré ! Détournant les plus grandes saga de la Pop culture, de Harry Potter à Batman, la franchise s'est très tôt attaquée à l'univers intergalactique de George Lucas. Mais, le dernier opus des Lego Star Wars a mis tout le monde d'accord : La Saga Skywalker est incontestablement le meilleur, un must-have pour les fans et les amateurs du genre.

Avec Lego Star Wars: La Saga Skywalker, revivez l'intégral des 9 films avec humour. Incarnez une centaine de personnages jouables, aussi bien sur la terre ferme que dans l'espace. Vous retrouverez non seulement des visages familiers dans cette épopée spatiale, mais aussi tout un tas de véhicules qui n'attendent qu'une chose : que vous les pilotiez. Vivez l'expérience Star Wars à la sauce Lego comme cela n'a jamais été fait avant.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, l'horreur s'invite dans le PlayStation Plus

C'est une franchise désormais culte de l'horreur vidéoludique (et familiale). Après avoir connu un regain de popularité incroyable grâce à Twitch, FNaF compte tellement qu'elle a eu droit à un premier film au cinéma. Alors, voir le dernier opus offert dans le PS Plus devrait ravir de nombreux joueurs.

Dans Five Nights at Freddy's: Security Breach, vous vous retrouvez coincé au Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec un gameplay toujours en vue à la première personne, tentez de vous échapper en évitant les mascottes qui voudrons votre peau dans ce grand terrain de jeu.

Ender Lilies: Quietus of the Knights, le metroidvania du mois

On voit passer le mot « pépite » tellement souvent qu'on ne sait parfois plus s'il faut s'y fier. Mais, dans le cas d'Ender Lilies, on peut vraiment parler de « pépite ». Ça fait typiquement partie des belles surprises qu'on aime découvrir dans le PS Plus.

Cet action-RPG en 2D a fait son effet à sa sortie parmi les metroidvania. Avec une esthétique sombre et charmante, il vous invite à voyager dans le territoire maudit de Lointerre. Affrontez des boss redoutables avec vos alliés pour percer les mystères qui entoure ce monde qui n'attend que d'être libéré.