Le PlayStation Plus a entamé sa mutation il y a un an maintenant. En juin 2022, Sony déployait enfin sa réponse au Xbox Game Pass : les formules Extra et Premium. Des offres qui proposent aux joueuses et aux joueurs de parcourir un vaste catalogue de productions de différents calibres, avec des ajouts et des sorties chaque mois. L’éditeur ne délaisse pas pour autant celles et ceux qui se cantonnent au PS Plus Essential, en proposant toujours un trio de jeux « gratuits » à récupérer et à conserver pendant toute la durée de son abonnement. Beaucoup craignaient que l’offre perde en qualité, mais chaque mois l’éditeur mise sur une sélection éclectique qui permet souvent à tout type de profil de s’y retrouver à minima. Après un mois de juillet des plus intéressants, Sony continue-t-il sur sa lancée ? On connaît désormais les jeux du PS Plus d’août 2023.

Les jeux PS Plus d'août 2023 dévoilés

Le PS Plus poursuit sa routine. Un changement a beau s’être installé il y a un an, Sony ne change pas pour autant ses bonnes vieilles habitudes. Chaque mercredi précédant le premier mardi du mois, l’éditeur japonais lève le voile sur les nouveaux jeux « gratuits » qui seront mis à disposition de l’ensemble des abonnés. Parfois, il bouscule son calendrier avec quelques surprises bienvenues, en dévoilant par exemple l’arrivée de certaines productions au catalogue du PlayStation Plus Extra dès leur sortie. On connaît de fait déjà l’identité d’un des ajouts de la formule : Sea of Stars. Mais en attendant de pouvoir pouvoir mettre la main sur ce petit RPG prometteur fin août, il est désormais temps de découvrir l’identité des trois jeux du PS Plus Essential du mois prochain.

Le prochain trio aura la lourde tâche de succéder à une sélection qui avait fortement plu : Alan Wake Remastered, Call of Duty Cold War et Endling Extinction is Forever. Leurs remplaçant seront-ils à la hauteur des attentes ? C'est une sélection qui risque de partager les abonnés, malgré du beau monde. Au programme, un jeu de sport, un titre adressé aux créatifs dont le suivi va se terminer et une petite production indépendante qui avait fait sensation. Voici sans plus attendre la liste des jeux PS Plus d'août 2023 :

PGA Tour 2K23 PS4/PS5

Dreams (PS4)

Death's Door (PS4/PS5)

Présentation des jeux PS Plus d'août 2023

Autant dire qu'avec Dreams dans le lot, ce sont en réalité des centaines voire des milliers de jeux qui seront mis à disposition des abonnés. Death's Door devrait également tirer son épingle du jeu grâce à son humour et sa direction artistique qui ont déjà conquis la critique comme les joueurs. PGA Tour 2K23 parlera quant à lui surtout aux férus du sport. Ce nouveau trio sera disponible gratuitement pour tous les abonnés PS Plus du 1er août au 4 septembre 2023.

PGA Tour 2K23

On ne va pas se le cacher, PGA Tour 2K23 est le jeu le plus faible de cette sélection. La dernière itération de la référence en matière de simulation de golf était loin de faire l’unanimité, mais ses quelques nouveautés ont tout de même su séduire les amateurs de la discipline. Il est par exemple possible pour la première d’incarner des joueuses et des joueurs professionnels lors des parties en ligne et en local, y compris le plus connu de tous : Tiger Woods.

Death's Door

Death's Door est quant à lui un immanquable de ce trio du PS Plus d’août. Le jeu de Devolver Digital a complètement charmé à son lancement. Dans ce titre mêlant aventure, action et RPG, vous incarnez un Corbeau devant moissonner les âmes des défunts jusqu’au jour où votre récolte est subtilisée par un voleur désespéré. Une épopée magnifique et rondement bien menée portée par un level design des plus réussis et des affrontements dynamiques.

Dreams

Et puis il y a la tête d’affiche de ce PS Plus d’août 2023 : Dreams. L’exclusivité PlayStation vous permet de créer vos propres jeux grâce à des outils intuitifs et des modèles fournis par la communauté. Nombreuses sont les créations complètement démentes qui ont circulé sur la Toile, les joueurs réussissant de belles prouesses grâce au dernier jeu de Media Molecule. Grâce à lui, les abonnés auront alors accès à des milliers de jeux créés par des gens du monde entier, avec tous les genres représentés : horreur, arcade, RPG, platformer, il y en a pour tous les goûts. Un ultime baroud d’honneur pour Dreams, dont les développeurs arrêteront le suivi dès septembre 2023.