Après un petit leak quelques heures plus tôt, c'est désormais officiel. Les trois jeux offerts en décembre 2023 à tous les abonnés PS Plus ont été dévoilés.

Dernière ligne droite pour le PS Plus. Cette année encore, Sony a su faire plaisir à l’ensemble de ses abonnés avec des titres qualitatifs, des ajouts d’exception au catalogue et enfin une amélioration pour le PlayStation Plus. Malheureusement, l’arrivée du streaming des jeux PS5 s’est également soldée par une augmentation des prix assez soudaine sur l'ensemble des abonnements. Depuis, les joueurs PlayStation se montrent intransigeants envers la marque et ses ajouts mensuels, et ils ne manquent jamais de le lui rappeler. Alors est-ce que Sony va frapper un grand coup pour les fêtes de fin d’année ? On connaît enfin les jeux offerts avec le PS Plus de décembre 2023.

Un premier jeu pour le PS Plus de décembre 2023 ?

Plus que quelques jours pour mettre la main sur les jeux offerts en novembre. Pour sa sélection mensuelle du PlayStation Plus Essential, Sony s’était appuyé sur trois jeux de grosses licences à savoir Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers et Aliens Fireteam Elite. Un trio qui avait trouvé écho chez une majorité de joueurs, même si certains étaient loin d’être sensibles à cette proposition. Dès le 5 décembre 2023, ils seront remplacés par un nouveau trio. Comme chaque mois depuis quelque temps maintenant, l’éditeur est attendu de pied ferme par sa communauté, beaucoup espérant qu’il clôture l’année en beauté. Alors quel sera le programme du PS Plus de décembre 2023 ? L'un d'eux avait leaké à l'avance, c'est désormais confirmé :

Lego 2K Drive | PS4, PS5

Powerwash Simulator | PS4, PS5

Sable | PS5

Une sélection plutôt sympathique, avec en tête d'affiche le jeu de voiture façon LEGO, mais surtout l'un des phénomènes de 2022 : Powerwash Simulator. Le titre édité par Square Enix était l'une des belles surprises de l'année dernière, au point d'enchaîner de multiples collaborations, notamment avec FF7 et Tomb Raider. Sable quant à lui s'est amplement démarqué pour sa direction artistique. L'aventure initiatique et contemplative était imparfaite à son lancement, mais elle a depuis reçu quelques mises à jour salvatrice. Malheureusement ce nouveau trio est loin d'être au goût de tous, la faute encore une fois à l'augmentation des prix.

Quand les prochains jeux seront disponibles ?

Quoiqu'il en soit, les trois prochains jeux du PS Plus arriveront donc dès le 5 décembre aux alentours de 11h. Quant aux ajouts du PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra patienter à la mi-décembre pour connaître leur identité. Les nouveaux arrivants devraient être déployés le mardi 19 décembre. On rappelle par ailleurs que 11 jeux quitteront le service à cette même date, dont deux épisodes de Yakuza et les jeux La Terre du Milieu. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour les terminer ou les essayer.