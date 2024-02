On parle beaucoup du Xbox Game Pass lorsqu'on mentionne les abonnements alléchants dans la sphère vidéoludique. Néanmoins, ce serait oublier le PS Plus qui renouvelle son catalogue tous les mois. Récemment, on vous a d'ailleurs transmis les nouveaux jeux « gratuits » à faire via le service de PlayStation en février 2024. Mais bon, vous n'avez peut-être pas envie de mettre la main au portefeuille pour devenir un abonné. Si c'est le cas, on a une bonne nouvelle pour vous.

Le PS Plus est temporairement gratuit, mais...

En fait, une partie du PS Plus va bientôt être gratuite, mais temporairement. On est d'accord, une telle offre peut paraître un peu surprenante, même si c'est pour une durée limitée. En fait, il est important de préciser que vous pourrez seulement accéder à une fonctionnalité bien précise : le multijoueur. Dit comme ça, c'est peut-être moins excitant, mais ça reste tout de même un cadeau potentiellement intéressant. Vous pouvez tout à fait, le temps d'un weekend, inviter vos amis à faire quelques parties sur des jeux divers et variés, et ce, sans frais supplémentaires.

Mais alors, quels sont les titres compris dans cette promotion ? Eh bien, tous ceux qui ont une composante multijoueur nécessitant l'abonnement. On a, par exemple, EA FC 24, GTA Online ou encore Call of Duty : Modern Warfare 3. Il n'y a pas besoin de posséder une PS5, puisque ça marche aussi avec leurs versions PS4. On rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement au PS Plus pour profiter de ça le temps de cet essai gratuit. L'offre s'adresse bel et bien à tout le monde, personne n'a été laissé pour compte. Certes, ce n'est pas un accès illimité à toutes les fonctionnalités du PS Plus pendant une semaine, mais c'est toujours ça de pris.

Et justement, ça dure combien de temps ? Pour le coup, il ne va pas falloir traîner. La promotion démarre le 17 février prochain à 00h01 et se terminera le 18 février 2024 à 23h59 (heure locale). C'est court, mais dans le cas d'un jeu comme EA FC 24, ce n'est pas la mer à boire. Un tel délai est suffisant pour se faire deux ou trois matchs avec ses amis. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir le PS Plus gratuitement pour un weekend, vous avez simplement à lancer vos jeux multijoueurs et le tour est joué. C'est aussi simple que ça.

Crédits : Dealabs

Les jeux disponibles via l'abonnement en février 2024

Il se peut que vous soyez abonné au PS Plus. Si c'est le cas, on va vous remettre ici les jeux qui sont arrivés dans le catalogue du service en février 2024. On a d'abord Foamstars, un Splatoon-like en 4v4 où, au lieu d'avoir affaire à de l'encre, on a de la mousse à notre disposition. Ensuite, on a droit à Rollerdrome, un jeu d'action et de tir à la troisième personne (en roller, excusez du peu) dont la nervosité et l'animation sont un véritable régal. Et puis, c'est par les créateurs d’OlliOlli World, alors comment résister ? Enfin, vous pouvez tenter votre chance sur Steelrising, un soulslike se déroulant dans un Paris alternatif où la Révolution française est réprimée par Louis XIV et son armée d'automates.