Le prochain gros jeu du PS Plus arrive, ce qui va encore agrandir son catalogue et nous plonger dans un univers fascinant que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de tester récemment sur Gameblog.

Chaque mois, la tradition perdure : les abonnés aux différentes offres du PlayStation Plus peuvent s'attendre à découvrir une multitude de nouveaux jeux. Tant les jeux inclus dans l'offre PS Plus Essential que les nouveautés ajoutées aux catalogues PS Plus Extra et Premium. C'est justement l'offre Extra qui nous intéresse avec un jeu accessible dès aujourd'hui.

Le jeu PS Plus Extra du jour qui régale

Le jeu du PS Plus Extra qui sera disponible à 18h00 est donc Tales of Kenzera: ZAU. Un jeu de type Metroidvania développé par Surgent Studios et publié par Electronic Arts sous leur label EA Originals. Le jeu a été lancé le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows et Xbox Series X/S. Et on a pu vous en faire un test sur Gameblog très récemment.

L'histoire suit un jeune chamane nommé Zau. Qui doit capturer les esprits de trois monstres pour les offrir à Kalunga, le Dieu de la Mort, en échange de la résurrection de son père. Le jeu se déroule dans un univers riche inspiré par les contes Bantous, combinant des éléments de mythologie africaine avec une trame narrative centrée sur les thèmes de la perte et du deuil. Zau est équipé de deux masques. Le masque du soleil et le masque de la lune, qui lui permettent respectivement d'infliger des dégâts de mêlée et à distance, avec des chemins de mise à niveau distincts pour chaque masque.

Le créateur du jeu, Abubakar Salim, a fondé Surgent Studios après avoir perdu son propre père. Une expérience qui l'a profondément affecté et inspiré pour créer ce jeu. Le développement de Tales of Kenzera: ZAU a été une démarche pour explorer la puissance de l'amour face au deuil. Tout en honorant la mémoire de son père à travers un médium que les deux aimaient : les jeux vidéo.

En termes de gameplay, Tales of Kenzera: ZAU est un jeu 2.5D qui permet aux joueurs de débloquer progressivement de nouvelles compétences. Et de découvrir de nouveaux chemins pour avancer dans le jeu. Utilisant une monnaie en jeu appelée Ulogi pour acheter de nouvelles compétences.