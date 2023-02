Avis aux abonnés du PS Plus Extra ou Premium. Il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter de ces 9 sorties confirmées pour février 2023.

La riposte de Sony au Xbox Game Pass est en marche. Si le lancement des nouvelles formules du PS Plus s’est accompagné de la fuite de millions d’abonnés, l’éditeur japonais ne ménage pas ses efforts pour les reconquérir. Promotions régulières sur les différentes offres, jeux gratuits mensuels plus attractifs et ajouts au PS Plus Extra et Premium toujours plus gros. Entre les Far Cry, l’intégrale des Kingdom Hearts, Skyrim, les Yakuza ou encore Horizon Forbidden West, les nouveaux PlayStation Plus deviennent plus attractifs chaque mois. Ces nouveautés s’accompagnent néanmoins de sorties régulières. Voici celles qui ont été confirmées pour le PS Plus Extra de mars 2023.

Les sorties du PS Plus Extra de mars 2023

Les prochains jeux du PS Plus Essential sont déjà connus. Lors de son dernier State of Play, Sony a su créer la surprise en révélant quel sera le trio qui sera mis à disposition de l’ensemble des abonnés en mars 2023. On retrouve dans le lot un Battlefield 2042 qui souhaite faire découvrir ses changements à des millions de joueurs, Code Vein, un RPG de Bandai Namco apprécié des joueurs et des critiques, et Minecraft Legends, le dungeon-crawler basé sur l'univers du jeu jouable en solo ou en coop jusqu’à quatre joueurs. En attendant de découvrir la liste complète des ajouts des autres formules, le PS Plus Extra se prépare à perdre une nouvelle flopée de titres de son catalogue en mars 2023.

Comme son concurrent, le Xbox Game Pass, les jeux ajoutés ne restent pas éternellement. Tous les mois, le service se sépare d’une poignée de productions avec parfois de grosses sorties dans le lot. En février, les abonnés ont par exemple vu partir Grand Theft Auto Vice City – The Definitive Edition ou encore Metro Exodus. Faut-il s’attendre à de si gros départs en mars 2023 ? Voici la liste des sorties du PS Plus Extra du mois prochain :

Danger Zone (PS4)

Dungeons 3 (PS4)

Ghost of a Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

Override 2: Super Mech League (PS5)

The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

Velocibox (PS4)

Victor Vran Overkill Edition (PS4)

WWE 2K22 (PS4)

Pas de départ majeur à prévoir donc, même si les abonnés sont un peu frustrés de voir WWE 2K22 partir aussi vite. Le jeu avait en effet été ajouté avec le line-up du PS Extra & Premium de janvier 2023.

Une partie des ajouts de mars déjà dévoilée

Y a-t-il des pépites à ne pas louper dans le lot ? Pour les amateurs de stratégie, on recommande Dungeons 3 particulièrement apprécié par les férus du genre. Les jeux devant quitter le PS Plus Extra aux alentours du 21 mars, il est donc tout à fait possible de venir à bout des 20 heures de campagne d’ici-là, d’autant qu’il est jouable en coopération avec un ami. L’action-RPG Ghost of a Tale a lui aussi eu son petit succès. Dans ce petit jeu indépendant réalisé par un ancien animateur de Dreamworks et des studios Universal, les joueurs incarnent une petite souris ménestrel presque sans défense, Tilo, à la recherche de sa compagne. Au rayon des aventures narratives, dernière chance pour découvrir le magnétique The Vanishing of Ethan Carter.

On rappelle par ailleurs que Sony a dévoilé une partie des arrivées au catalogue du mois prochain. Le PS Plus Extra de mars 2023 sera notamment marqué par la disponibilité de l’enivrant Tchia dans l’abonnement dès son lancement. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, voici les jeux confirmés pour le moment :