L'heure tourne ! Comme chaque mois, le PS Plus Extra procède à une purge et va encore supprimer six jeux PS5 & PS4 de son catalogue très prochainement.

Le PS Plus Extra de juillet 2024 annonce déjà du lourd. D'ici le 16 juillet, le service va accueillir au moins six nouvelles entrées selon les informations du français Billbil-Kun. Et il y a du beau monde avec FF7 Crisis Core Reunion, Remnant 2, No More Heroes 3 etc. Mais si vous êtes abonnés, alors vous savez qu'il y a des départs, comme sur une plateforme concurrente à l'image du Xbox Game Pass. Les suppressions ont déjà été annoncées par PlayStation et voici une piqûre de rappel pour ne pas les louper.

Dernier rappel pour les sorties PS Plus Extra de juillet 2024

Les jeux « gratuits » PS Plus sont disponibles jusqu'au 6 août 2024 sur PS5 & PS4. Pour ce mois-ci, Sony va vous permettre de tester votre amitié avec vos potes et votre capacité à leur mentir sans sourciller. Among Us, un jeu multijoueur où il faut assassiner ses comparses et ne va se faire démasquer. Il peut y avoir plusieurs imposteurs / tueurs, et différents enquêteurs. Le très délirant shooter-looter Borderlands 3 est également offert aux abonnés PS Plus pour quelques semaines, tout comme NHL 14. La licence populaire de hockey signé Electronic Arts. Voilà pour les entrées de la formule basique, mais il y a également les sorties du PlayStation Plus Extra de juillet 2024.

À partir du 16 juillet 2024, le PS Plus Extra supprimera six jeux au total :

Tiny Tina's Wonderlands

Saints Row 4 Re-Elected

Fast & Furious: Spy Racers L'ascension de SH1FT3R

Kingdom Two Crowns

DYMANTLE

MY LITTLE PONY: Aventure à la Baie de Port-poney

Kingdom Two Crowns ne paye pas de mine, mais c'est l'un des incontournables PS Plus Extra. Il s'agit d'un jeu de micro-stratégie en défilement horizontal qui bénéficie d'une direction artistique en pixel art du plus bel effet. Après, il y a deux gros morceaux avec Tiny Tina's Wonderlands, le shooter looter spin-off à la saga Borderlands avec l'indécise Tina, et Saints Row 4 Re-Elected. Une version complète et remasterisée PS4 du GTA-like qui ne se fixe presque aucune limite. Volition a joué à fond la carte de la dérision, quitter à frôler l'overdose avec un WTF total mais assumé.

Ces deux jeux, ainsi que les quatre autres, seront retirés du PS Plus Extra dès le 16 juillet prochain. Ça vous laisse encore très peu de temps pour en profiter, mais il n'est pas du tout exclu qu'ils reviennent à un autre moment. Gardez donc au chaud vos sauvegardes, en local ou sur le cloud, ça peut toujours servir !