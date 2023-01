Avis aux abonnés du PS Plus Extra ou Premium. Il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter de ces 7 sorties confirmées pour février 2023.

Les nouvelles formules PlayStation Plus continuent de s’améliorer. Chaque mois, Sony ajoute toute une ribambelle de jeux aux différentes offres de son service. Le PS Plus Extra permet en effet de profiter de tout un catalogue de productions d’horizons variés et l'éditeur japonais ne ménage pas ses efforts pour convaincre les joueurs de s’y abonner. Entre les Far Cry, l’intégrale des Kingdom Hearts, Skyrim, les Yakuza ou encore des titres indépendants appréciés... PlayStation a l’habitude de frapper fort chaque mois. Ces nouveautés s’accompagnent néanmoins de sorties régulières. Voici celles qui ont été confirmées pour le PS Plus Extra de janvier 2023. Il y a trois jeux cultissimes de l’ère PS2 dans la liste.

Les sorties du PS Plus Extra de février 2023

Les nouveaux jeux du PS Plus Essential seront annoncés d’ici quelques jours. Chaque mercredi avant le premier mardi du mois, Sony lève le voile sur le trio qui sera mis à disposition de l’ensemble des abonnés. Il y a évidemment de fortes chances que la liste soit dévoilée à l’avance, comme d’habitude. En attendant de découvrir les heureux élus, le PS Plus Extra se prépare à voir partir une nouvelle flopée de productions de son catalogue.

A l'instar de son concurrent, le Xbox Game Pass, la formule lancée l'année dernière se sépare tous les mois d'une poignée de titres. Février sera particulièrement marquée par de très gros départs. On retrouve en effet dans le lot trois incontournables de la PS2 réunis en une seule compilation : GTA Trilogy The Definitive Edition. Voici sans plus attendre tous les jeux qui quitteront le PS+ Extra dès le 21 février 2023 :

Agatha Christie: The ABC Murders

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales 2

The Turing Test

Les autres sorties du PS Plus Extra de février 2023 sont quant à elles plus confidentielles. On notera malgré tout le départ d’Agatha Christie The ABC Murders particulièrement apprécié par les amateurs du genre. Même son de cloche pour le shoot’em up Sine Mora EX, le point’n click The Book of Unwritten Tales 2 et le jeu de réflexion The Turing Test qui ont tous reçus un accueil chaleureux des joueurs. Il vous reste donc un peu moins d'un mois pour essayer ces titres avant qu’ils ne disparaissent du PS Plus Extra. Les nouveaux jeux à rejoindre le catalogue seront quant à eux annoncés d’ici la mi-février.