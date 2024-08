Les nouveaux jeux du PS Plus Extra d’août 2024 seront prochainement disponibles. Sony a dévoilé leurs identités plus tôt dans la semaine et autant dire qu’on sera sur un mois très fort. Les abonnés pourront en outre (re)découvrir l’excellent The Witcher 3, ou l’un des meilleurs RPG de cette dernière décennie. Il sera évidemment accompagné d’une dizaine d’autres jeux, dont les épisodes les plus récents de la saga Sword Art Online, clairement à l’honneur. De nouvelles arrivées qui aideront largement à compenser les départs au catalogue, plus nombreux que ce qui était prévu au départ.

Les départs du PS Plus Extra d'août 2024

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium. Comme son rival, ou le PS Now en son temps, les nouvelles formules du service font le ménage dans leur catalogue tous les mois. Initialement, seuls cinq jeux devaient disparaître ce mois-ci, mais Sony a depuis revu sa copie en doublant ce chiffre. On retrouve malheureusement d’excellents titres dans le lot. À commencer par Sea of Stars, le RPG déjà incontournable des créateurs de The Messengers, qui marie à la perfection nostalgie et modernité. Côté jeux de rôle, c’est également pour faire vos devoirs avant la sortie de Visions of Mana. L’épisode canonique précédent quittera lui aussi le PS Plus Extra dans quelques jours.

Dans d’autres genres, Lost Lost Judgment, le spin-off acclamé de Yakuza, s’en ira aussi du catalogue, tout comme le beat’em all Midnight Fight Express et l’excellent party-game Moving Out 2. Vous avez donc jusqu’au 20 août 2024 avant 11h avant que tous ne quittent le PS Plus Extra et Premium. Voici la liste des départs complète avec le temps nécessaire pour terminer les jeux ou les platiner pour les plus courageux :

Liste des sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra

Destroy All Humans 2 Reprobed : 10h pour la trame principale, 20h pour le platine

: 10h pour la trame principale, 20h pour le platine Destroy All Humans! : environ 7h pour l'histoire principale, 15h pour le platine

: environ 7h pour l'histoire principale, 15h pour le platine Lost Judgment : 25h pour la quête principale, une centaine pour le platine

: 25h pour la quête principale, une centaine pour le platine Midnight Fight Express : 6h pour l'histoire, une trentaine d'heures pour le platine

: 6h pour l'histoire, une trentaine d'heures pour le platine Moving Out 2 : 10h pour la campagne, environ 25h pour avoir le platine

: 10h pour la campagne, environ 25h pour avoir le platine NBA 2K24 : 6 heures pour l'histoire, une centaine d'heures pour le platine Note : Platine non disponible sur PS4 dû à une fonctionnalité buguée

: 6 heures pour l'histoire, une centaine d'heures pour le platine Need for Speed Unbound : 22 heures pour l'histoire, environ 40h pour le platine

: 22 heures pour l'histoire, environ 40h pour le platine Sea of Stars : moins de 30h pour l'histoire principale, 40h pour le platine

: moins de 30h pour l'histoire principale, 40h pour le platine SpellForce 3 Reforced : 25 heures pour l'histoire, 50h pour le platine

: 25 heures pour l'histoire, 50h pour le platine Trials of Mana : 20h pour l'histoire principale, 35h pour le platine

Les arrivées du PS Plus Extra et Premium

Comme on le disait, tous ces départs s’accompagneront évidemment d’arrivées. Les membres du PS Plus Extra et Premium pourront ainsi découvrir une dizaine de nouveaux jeux, malheureusement un peu moins diversifiés que les titres sortants. Sony va miser surtout la licence Sword Art Online, qui ne parlera cependant pas à tout le monde. Plusieurs bonnes productions viennent corriger le tir, notamment l’excellent Cult of the Lamb, l’un des immanquables de ce mois. Tous les jeux PS Plus Extra et Premium de la liste ci-dessous seront donc disponibles dès le 20 août 2024 à partir de 11h :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Les nouveautés du PS Plus Premium

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

