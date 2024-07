Ce sont 13 nouveaux jeux qui sont venus gonfler le catalogue déjà généreux du PS Plus Extra et Premium cette semaine. Des arrivées sympathiques, portées par FF7 Crisis Core Reunion et l’excellent shooter looter Remnant 2. Cependant, qui dit nouveautés, dit également départs. Comme son rival, le service fait le ménage tous les mois et le mois d’août n’échappera pas à la règle. Comme toujours, Sony a communiqué en amont les sorties du PS Plus Extra d’août 2024 pour vous laisser le temps d’y jouer ou de les terminer.

Les départs du PS Plus Extra d'août 2024

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du catalogue des formules Extra et Premium. Le mois prochain, ce seront seulement cinq jeux qui quitteront le service dès le 20 août 2024 aux alentours de 11h. Pas de départs majeurs à déplorer cette fois, mais quelques très bons titres malgré tout. À commencer par Trials of Mana, qui s’en ira donc du PS Plus Extra quelques jours avant la sortie de Visions of Mana. Avant de découvrir le nouvel épisode de la saga légendaire depuis 16 ans, les joueuses et les joueurs pourront encore faire leurs devoirs en essayant ce JRPG riche et généreux.

Les amateurs de course ont également encore quelques jours pour mettre la gomme dans Lakeshore City, ville fictive de Need for Speed Unbound. Un titre accessible, résolument arcade et particulièrement fun au contenu généreux. Les férus de basketball auront également une poignée de jours pour enchaîner les matchs et les paniers. NBA 2K24 quittera lui aussi le PS Plus Extra en août, tout comme les autres jeux suivants :

Need for Speed Unbound

Trials of Mana

Destroy All Humans 2: Reprobed

NBA 2K24

SpellForce 3 Reforced

Les jeux sortants du PS Plus Extra et Premium en août 2024 ©PlayStation

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Que vous ayez simplement envie de terminer les jeux ou au contraire de les platiner avant leur sortie du PS Plus Extra, on vous a compilé le temps nécessaire pour venir à bout de chacun des titres concernés, ainsi que le temps nécessaire pour avoir le sacro-saint Platine.