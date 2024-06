Le listing des jeux PS Plus de juillet 2024 n'est pas encore disponible, mais on sait déjà qu'il y aura une belle surprise. À partir du mois prochain, les abonnés PlayStation Premium auront normalement accès au légendaire TimeSplitters. Un FPS emblématique de la PS2 dont les fans se souviennent encore après des décennies. Mais comme d'habitude, les nouveautés du mois s'accompagnent de sorties. En juin, le service a dû dire au revoir à GTA 5, Brothers: A Tale of Two Sons, MotoGP 23 ou encore DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace.

Toutes les sorties PS Plus Extra & Premium de juillet 2024

L'annonce des jeux PS Plus Essential, Extra & Premium ne devrait plus tarder. Depuis ce mois-ci, les joueuses et joueurs PS5 & PS4 peuvent tester Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2, Streets of Rage 4, Far Cry 4, LEGO Le Hobbit ou encore Monster Hunter Rise en fonction de l'abonnement. À compter du 16 juillet 2024, six jeux disparaitront totalement des formules Extra & Premium. Au moins pour une durée temporaire comme à l'accoutumée.

Du lourd à ne pas rater dans les sorties PS Plus Extra & Premium de juillet 2024 ? Si vous êtes fans de l'univers de Borderlands, oui. Le spin-off Tiny Tina's Wonderlands vit ses derniers moments et sera donc retiré dans quelques jours. Le délirant Saints Row IV Re-Elected avec ses nombreux DLC sera également délisté dès le 16 juillet prochain. À cette même date, les offres PS Plus Extra & Premium seront privées du jeu de survie / gestion DYSMANTLE ou encore du soft de micro-stratégie Kingdom Two Crowns. Deux softs très appréciés par les utilisateurs Steam.

Si vous avez l'amour de la famille Toretto dans le sang, le dispensable Fast & Furious: Spy Racers L'ascension de SH1FT3R quitte aussi le PS Plus très bientôt. Tout comme MY LITTLE PONY: Aventure à la Baie de Port-poney. Une aventure destinée aux plus jeunes dans laquelle on incarne le poney terrestre Sunny, qui mettra à profit ses pouvoirs magiques pour rendre le monde meilleur. Voilà pour les nouvelles sorties PS+ qui ne resteront pas dans les annales, mais il y a tout de même des licences appréciés dans le lot. À vous maintenant de voir s'il y a des indispensables qui méritent que vous vous jetiez dessus.