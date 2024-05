Les jeux du PS Plus Essential seront disponibles dans les prochaines heures sur PS5 et PS4. Et pour le coup, le constructeur japonais met réellement les petits plats dans les grands avec des softs récents. Les abonnés pourront récupérer la simulation EA Sports FC 24 en édition standard, Destiny 2 Éclipse, Ghostrunner 2 ou encore Tunic. Des productions différentes par leur ampleur, mais qui sont chacune des valeurs sûres dans leur domaine. Dans quelques jours, le line-up PlayStation Plus Extra & Premium va également être officialisé. Mais voici déjà deux nouvelles entrées du service.

Deux premiers jeux pour le PS Plus Extra et Premium de mai 2024

Comme chaque mois, les formules PS Plus Extra & Premium vont renouveler le catalogue de jeux « offerts » aux abonnés. On devrait être fixés aux alentours du 15 mai, mais une partie du line-up a déjà été révélé en avant-première. Vous aimez les productions Ubi ? Cette nouvelle fournée va en effet accueillir deux sorties de l'éditeur français, dont une encore toute fraîche : The Settlers New Allies. Un jeu de stratégie en temps réel qui s'apparente à un Age of Empires, mais qui connaît des débuts assez compliqués. Le score Metacritic n'est que de 54/100 pour la presse et ça chute même à 3,3/10 pour les avis des joueurs. En revanche, le PS Plus Extra de mai 2024 va peut-être rassembler davantage de monde autour de Watch Dogs. Une des dernières licences originales d'Ubisoft qui avait été plutôt bien reçue.

Watch Dogs

Watch Dogs rejoindra le PS Plus Extra & Premium de mai 2024, mais pas de manière directe. Le jeu sera distribué via l'abonnement Ubisoft+ Classics qui permet de découvrir des titres de l'éditeur tels qu'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion etc. Ce premier épisode prend place dans la ville de Chicago et propose aux joueuses et joueurs d'incarner Aiden Pearce. Un hacker de haut vol qui mettra sens dessus dessous la cité américaine en quête des assassins de ses proches. À l'aide d'un smartphone, le personnage peut littéralement retourner la ville ultra connectée à son avantage. L'Ubisoft+ Classics est inclus dans le PlayStation Plus Extra & Premium.

The Settlers: New Allies

Le deuxième jeu Ubisoft prévu pour le PS Plus Extra & Premium est donc The Settlers: New Allies. Le dernier jeu de stratégie en temps réel d'une franchise qui existe depuis 1993 tout de même. Dans cet épisode, vous allez pouvoir affronter de vrais joueurs ou des adversaires IA en optant au préalable pour l'une des trois factions du titre. Les Elari, les Maru et les Jorn. Vous aurez également le choix entre une campagne narrative dans le monde des Settlers, ou un mode Hardcore plus challengeant avec ses défis à la difficulté ajustée en conséquence.