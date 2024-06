Après quelques bonus disponibles ces dernières semaines, il est temps pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium de retrouver leurs jeux mensuels. Sony a mis le paquet.

Après les Days of Play, retour à la normale. Sony a surpris son petit monde pendant son événement annuel en distillant quelques nouveaux jeux pour les membres du PS Plus Extra et Premium les premières semaines du mois. Des ajouts qui ont signé le retour des jeux PS2 dans la formule haut de gamme, même si la tête d’affiche, Tomb Raider Legends, est clairement en deçà des espérances. Qu’à cela ne tienne, le programme habituel reste de mise et de nouveaux jeux ont maintenant rejoint les catalogues du PS Plus Extra et Premium, et quels jeux !

Les jeux PS Plus Extra de juin 2024

Les titres offerts à l’ensemble des abonnés ce mois-ci ont déçu, mais Sony s’est clairement rattrapé avec les ajouts du PlayStation Plus Extra de juin 2024. Ce sont au total dix nouveaux jeux qui ont rejoint le catalogue et impossible de faire la fine bouche. En tête d’affiche, on retrouve Monster Hunter Rise, la toute dernière production en date de la licence qui fera patienter les abonnés jusqu’à ce qu’ils puissent poser leurs mains sur le très prometteur MH Wilds. Un excellent titre extrêmement généreux, diablement jouissif et qui améliore une formule déjà bien rodée qui pourra se jouer avec vos amis les plus motivés à condition qu'ils aient déjà le jeu ou qu'ils soient également abonnés au PS Plus Extra ou Premium.

Les amoureux de stratégie seront gâtés avec là encore deux excellents jeux : Crusader Kings 3 et Anno 1800. Le premier est un véritable monument dans sa catégorie. Il vous propose de créer votre royaume sur plusieurs générations tout en réglant un tas de conflits politiques et internes. Un véritable succès critique qui s’est imposé comme l’un des ténors du genre. C’est un peu le même son de cloche pour le city builder d’Ubisoft, réputé pour son gameplay accessible et profond. Les abonnés PS Plus Extra en recherche d’action ne seront pas en reste, puisque l’éditeur français ajoute également au catalogue Far Cry 4. Cette fois, direction l’Himalaya et sa guerre civile qui fait rage pour renverser le régime du dictateur auto-proclamé Pagan Min.

Liste des jeux du PS Plus Extra

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Crusader Kings 3| PS5

Far Cry 4 | PS4

Football Manager 2024 | PS5

LEGO Le Hobbit | PS4

LEGO Les Indestructibles| PS4

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 | PS4, PS5

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Les jeux PlayStation Plus Premium de juin 2024

Les membres du PS Plus Premium quant à eux ont visiblement le droit à un nouvel avantage : des jeux PSVR 2 intégrés au catalogue. On pensait que c’était une exception pour les Days of Play 2024, mais la présence de Kayak VR : Mirage dans le programme classique laisse entendre le contraire. A voir si juillet confirmera cette nouveauté ou si Sony avait simplement décidé de marquer le coup jusqu’au bout. En attendant, les abonnés au PS Plus Premium peuvent également compter sur leurs trois classiques habituels, à savoir :