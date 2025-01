L’année commencera-t-elle sur une très bonne note pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium ? Sony vient de révéler les nouveautés ajoutées au catalogue en janvier 2025.

L’année a commencé sur une triste note pour de nombreux membres du PS Plus, qui ne se retrouvent pas dans la sélection de ce début d’année. Le trio de jeux offerts en janvier 2025 est loin, très loin de faire l’unanimité. Difficile de bouder Need for Speed Hot Pursuit et la version deluxe de The Stanley Parable pour peu qu’on aime leur genre respectif, mais c’est bien Suicide Squad Kill the Justice League qui est le vilain petit canard. Le jeu service dans l’univers de Batman Arkham s’est méchamment ramassé et Rocksteady a officiellement arrêté les frais ce 14 janvier 2025. Celles et ceux qui ont souscrit au PS Plus Extra et Premium attendaient alors l’annonce des nouveaux jeux de janvier 2025 au tournant…

Voici les jeux du PS Plus Extra de janvier 2025

Le PlayStation Plus Extra avait connu une petite baisse de régime pendant les fêtes. Le service s’était en effet appuyé sur deux têtes d’affiche qui avaient beaucoup clivées à leur sortie : Sonic Frontiers et Forspoken. Naturellement, après la déception du mois dernier et celle de ce début d’année du côté de la formule Essential, les abonnés espéraient que Sony se rattrape en frappant un grand coup. Est-ce que 2025 commencera sur les chapeaux de roue pour les membres du PS Plus Extra et Premium ? C'est en grand oui, puisque l'on trouvera en tête d'affiche une exclusivité importante de la PS5 : God of War Ragnarok. Le Dieu de la guerre sera accompagné de quelques très bonnes productions, dont Citizen Sleeper ou encore Sayonara Wild Heart. Fin du suspense, Sony a dévoilé la liste complète des nouveautés de janvier 2025 :

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Les jeux PS Plus Extra de janvier 2025 ©Sony

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra du mois

Ces 9 jeux seront ajoutés dès le mardi 21 janvier 2025 aux alentours de 11h. A contrario, plusieurs titres quitteront le catalogue à la même heure. Pas de surprise en vue puisque Sony les a annoncées il y a déjà quelques semaines histoire de laisser le temps aux joueurs de terminer ou essayer les jeux qui les intéressent. Petite piqûre de rappel donc, voici les titres qui seront supprimés du PS Plus Extra mardi prochain :

Dragon Ball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Pure Hold’em World Poker Championship

Resident Evil 2

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Les jeux PS Plus Premium de janvier 2025

En complément de toutes ces nouveautés, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront le droit à une fournée de jeux supplémentaires tirés du catalogue rétro de la marque et accompagnés d’une production PSVR 2. Rien pour la réalité virtuelle cette fois, mais des classiques. Voici la liste complète des jeux du PS Plus Premium de janvier 2025 :

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

Source : PSBlog