Ce mois-ci, l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus peuvent récupérer leur trio mensuel et un joli petit pack. Qu’est-ce qui attend les membre des formules Extra et Premium ?

Vous reprendrez bien un peu d’actualité PlayStation aujourd’hui ? En fin de matinée , le constructeur japonais a déployé la nouvelle mise à jour majeure de la PS5. Un patch qui apporte surtout des améliorations à ses manettes DualSense et DualSense Edge, tout en ajoutant quelques nouvelles fonctionnalités ici et là. Les joueurs peuvent dès maintenant les mettre à l’épreuve avec leurs jeux fétiches du moment. Et pour finir la journée sur une bonne note, Sony révèle au grand jour la liste des jeux du PS Plus Extra et Premium de mars 2024.

Les jeux du PS Plus Extra de mars 2024

Le PlayStation Plus continue sa petite routine. Après le trio de jeux offerts aux abonnés (plus le généreux pack de Destiny 2) ce mois-ci, place aux prochains ajouts du catalogue. Petite piqûre de rappel pour les nouveaux arrivants dans l’écosystème PlayStation, chaque mois l’éditeur ajoute une dizaine de productions supplémentaires pour ses deux formules, la plus chère permettant d’ailleurs d’avoir accès à des titres rétro. Pour vous donner un ordre d’idée, Tales of Arise, Assassin’s Creed Valhalla et Need for Speed Unbound étaient les têtes d’affiche du mois dernier. Est-ce que le constructeur va frapper aussi fort avec la sélection du PS Plus Extra de mars 2024 ?

Les abonnés pourront continuer leur découverte des Resident Evil avec l'arrivée du remake du troisième opus, quand les amoureux de Marvel pourront mettre à l'épreuve leurs compétences tactiques avec l'excellent et sous-côté Midnight Suns. Impossible également de ne pas relever l'entrée au catalogue du PS Plus Extra de Dragon Ball Z Kakarot, sûrement due à un hasard du calendrier plus qu'autre chose. Voici sans plus attendre toutes les nouveautés à venir pour les membres du PlayStation Plus Extra et Premium :

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z Kakarot | PS5

Les têtes d'affiche du PS Plus Extra de mars 2024 © PlayStation

Ils quittent le PlayStation Plus Extra

Les jeux du PS Plus Extra de mars 2024 seront disponibles dès le mardi 19 mars 2024 aux alentours de 11h. C’est aussi à cette même heure, qu’une poignée de productions quitteront le catalogue. Il vous reste donc encore quelques jours pour essayer l’excellent Outer Wilds, l’indé Tchia ou encore le RPG Code Vein. Voici la liste de tous les départs de ce mois :

Tchia (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Haven (PS5, PS4)

NEO : The World End with You (PS5, PS4)

Code Vein (PS5, PS4)

Outer Wilds (PS5, PS4)

Les jeux PS Plus Premium de mars 2024

On connaît la chanson par cœur désormais, les abonnés au PS Plus Premium profiteront eux aussi d’ajouts supplémentaires et exclusifs. L’offre a tendance à puiser (un peu trop au goût des abonnés), dans les catalogues de la PSP et de la PS3, mais Sony pourrait inverser la tendance prochainement grâce à un partenariat avec un émulateur PS2. En attendant de voir si cela se concrétisera ou non, il faudra se contenter des nouveautés du PS Plus Premium de mars 2024 :

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

Gods Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R

Un dernier petit cadeau pour la route ? Dès le 1er avril les membres du PS Plus Premium pourront profiter de leur avantage avec le Sony Pictures Core pour découvrir l'un des mangas les plus populaires du moment. La saison 1 de My Hero Academia sera en effet disponible à cette date. Et comme si ça ne suffisait pas, certaines séries de Crunchyroll seront disponibles dès le 13 mars via ce même service. La liste des contenus concernés n'a cependant pas été dévoilée.