Ce sera un mois particulier pour les abonnés aux formules du PS Plus Extra et Premium. Sony mise en effet sur deux sorties day one, et on sait désormais quels jeux les accompagneront.

Chaque mois, Sony met à disposition de l’ensemble des abonnés au PS Plus un trio de jeux à conserver. Pour la fournée d’avril, l’éditeur a donc misé sur un titre du label EA Originals plein de magie, le Minecraft à la sauce action-RPG et un excellent platformer indépendant. Celles et ceux qui ont souscrit aux formules Extra et Premium ont quant à eux le droit à une seconde fournée. La semaine prochaine, une dizaine de jeux rejoindront les catalogues respectifs des deux offres. Nous savons désormais quels seront les jeux PS Plus Extra et Premium d’avril 2024.

Les jeux PS Plus Extra d'avril 2024

Bientôt deux petites années que le PlayStation Plus a lancé sa refonte. Désormais, le service propose trois offres distinctes, les deux petites nouvelles s’inspirant ouvertement de ce qui faisait à l’époque du PS Now et de son concurrent le Xbox Game Pass. Les abonnés peuvent découvrir chaque mois une poignée de titres supplémentaires grâce à un catalogue en perpétuelle évolution. Le PS Plus Extra et Premium d’avril 2024 cassera cependant sa routine. Le constructeur japonais a en effet créé la surprise en annonçant non pas une mais deux sorties day one pour le mois. L’excellent jeu indépendant Dave the Diver lancera les hostilités à l’occasion de son lancement sur PS5. Un titre franchement original, mêlant exploration et gestion d’un restaurant de sushis, le tout saupoudré de mini-jeux.

Tales of Kenzera Zau quant à lui se laissera entièrement découvrir dès sa sortie le 23 avril avec le PS Plus Extra et Premium. La nouvelle production du label EA Originals a tout pour séduire sur le papier. Dans ce metroidvania en scrolling horizontal s’inspirant des mythes des cultures bantoues, les joueurs suivent le voyage de Zau, en quête pour devenir un guérisseur spirituel et libérer les âmes tourmentées. Un titre particulièrement prometteur et rafraîchissant qui arrivera donc un petit peu après le reste des jeux du PS Plus Extra. Justement, voici la liste des titres qui rejoindront le catalogue dès le 16 avril 2024, aux alentours de 11h, heure française. Petite surprise, il y aura un troisième jeu jouables dès son lancement et il sera disponible en mai.

La liste des jeux du PS Plus Extra d'avril 2024

Animal Well | PS5 (le 9 mai)

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Tales of Kenzera : ZAU | PS5 (disponible le 23 avril)

Ils quittent bientôt le catalogue

Comme toujours ces nouveaux arrivants du PS Plus Extra s’accompagneront également de sorties. Une poignée de productions diverses et variées quitteront le catalogue dès le 16 avril à la même heure. Pas de gros départs à déplorer cette fois, le plus important étant Soul Calibur 6. Voici la liste de tous les jeux qui quittent le service :

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4)

Necromunda: Underhive Wars (PS4)

Chicken Police - Paint It RED (PS4)

Soul Calibur 6 (PS4)

Fighting EX Layer (PS4)

R-Type Final 2 (PS4)

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4)

Reel Fishing: Road Trip Adventure (PS4)

Everspace (PS4)

Dangerous Golf (PS4)

Les jeux PS Plus Premium d'avril 2024

On connaît la routine par cœur maintenant, les membres du PS Plus Premium auront aussi le droit à leurs petits jeux exclusifs. Des leaks présageaient l’arrivée dès ce mois-ci de deux grands classiques. D’un côté, MediEvil dans sa forme originale, de l’autre Star Wars Rebel Assault 2 : The Hidden Empire, lui aussi sur PS1. Est-ce qu’ils seront bien au programme de la semaine prochaine ? Voici les jeux PS Plus Premium d’avril 2024 :

Alone in the Dark: The New Nightmare (original PlayStation version) | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (original PlayStation version) | PS4, PS5

Notez que MediEvil sera bien disponible aux États-Unis, mais il semblerait qu'il faudra attendre encore un peu en France.