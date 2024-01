L'année commencera-t-elle aussi fort pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium ? Sony vient de dévoiler les nouveautés ajoutées au catalogue en janvier 2024.

L’année a démarré fort pour les membres du PS Plus. Le trio de jeux offerts en janvier 2024 contraste nettement avec les sélections des autres mois, jugées trop faiblardes au regard de l’augmentation des prix du service survenue en septembre 2023. Difficile en effet de bouder son plaisir face à un A Plague Tale Requiem assez récent ou encore l’excellent Nobody Saves the World qui devrait surprendre plus d’un joueur qui lui donnera sa chance. Celles et ceux qui ont souscrit au PS Plus Extra et Premium attendaient de leur côté l’annonce des nouveaux jeux de janvier 2024, c’est désormais chose faite.

Les jeux PS Plus Extra de janvier 2024

Le PlayStation Plus Extra continue son petit bonhomme de chemin. Depuis son arrivée en juin 2022, la nouvelle formule intermédiaire a vu venir et partir pléthore de jeux de divers calibres. Cela va des productions maisons, comme Horizon, Marvel’s Spider-Man ou encore Uncharted Legacy of Thieves Collection, à celles des partenaires comme NieR, les Assassin’s Creed et bien d’autres franchises, en passant par des jeux indépendants parfois disponibles dès leur sortie. Après une petite baisse de régime, le service a frappé fort le mois dernier en proposant GTA 5 ou encore la pépite Tinykin juste avant les fêtes. Est-ce que 2024 commence lui aussi sur une très bonne note pour les abonnés au PS Plus Extra comme Premium ?

C'est un grand oui. Il faudra compter sur deux grosses licences : Resident Evil et Borderlands. Le remake du second opus, ô combien apprécié notamment par une certaine personne dans la rédaction, fera son arrivée dans le PS Plus Extra quelques jours après son ajout au Xbox Game Pass. On le sentait venir depuis un certain moment aussi avec toutes les promotions dessus, le déjanté Tiny Tina’s Wonderlands rejoindra lui aussi le catalogue. Un shooter looter complètement barré et parfait pour des sessions en coop avec ses amis. Et pour le reste ? Voici tous les nouveaux jeux du PS Plus Extra de janvier 2024.

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

Ces 9 jeux seront ajoutés au catalogue dès le mardi 16 janvier 2024 aux alentours de 11h. A contrario, plusieurs titres quitteront le catalogue dans la foulée, dont It Takes Two et Devil May Cry 5.

Les jeux PlayStation Plus Premium de janvier 2024

Vous connaissez la chanson par cœur désormais, les membres du PS Plus Premium ne sont pas en reste. Chaque mois, en plus des ajouts de la formule Extra, ils peuvent profiter d’une poignée de nouveautés piochées dans le catalogue rétro de la marque, allant de la PS1 à la PS3. Voici le programme de janvier 2024, avec la saga cultissime des Mana :