Sortie de nulle part, une exclusivité Sony d'envergure s'est rendue disponible dans sa version PS5 pour le PS Plus Extra & Premium. Mais le fait qu'elle soit arrivée de manière aussi subite et sans prévenir laisse entendre qu'il s'agit d'une erreur. Quoi qu'il en soit, profitez-en tant que ce jeu surprise est disponible, cela pourrait ne pas durer bien longtemps.

Une offre gratuite a priori involontaire sur le PS Plus Extra & Premium

Sans crier gare, de nombreux utilisateurs du PS Plus Extra & Premium ont eu la plutôt agréable surprise de découvrir que Final Fantasy 16, dans sa version PS5, est actuellement téléchargeable sans bourse délier. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer ce nouvel opus de Square Enix et la Creative Business Unit 3, et que vous disposez du bon abonnement au PS Plus, c'est apparemment le moment ou jamais d'en profiter.

Prudence est toutefois de mise. Ni Sony, ni Square Enix n'ont annoncé au préalable que Final Fantasy 16 arriverait bientôt sur le PS Plus. D'autant que seule la version PS5 du jeu est concerné, qui plus est pas sous la forme d'un essai gratuit comme on peut en voir apparaître traditionnellement à l'approche du week-end. Il s'agit donc vraisemblablement d'un quelconque bug ou d'une erreur. Il convient de noter que le titre ne semble par ailleurs pas disponible pour tout le monde. Certains semblaient en mesure de le télécharger via le PS Plus, mais pas d'autres. La potentielle erreur pourrait donc cibler certaines régions du monde et pas d'autres. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres observations dans les commentaires.

Il se pourrait donc que Final Fantasy 16 ne soit pas disponible pour longtemps sur le PS Plus Extra & Premium, et que son accès soit révoqué dans quelques heures. D'ici là, vous pouvez cela dit essayer d'accompagner Clive dans son aventure titanesque qui l'opposera aux fameux Émissaires dans des combats proprement dantesques, les combats ayant été chapeautés par des vétérans de Devil May Cry. À noter également que Final Fantasy 16 aura droit à un portage PC le 17 septembre prochain.

Source : ResetEra