Le line-up officiel et complet du PS Plus Extra & Premium est là ! Et pour un mois d'été où tout est calme, il y a quand même du lourd avec un invité prestigieux venu du Japon.

Les jeux PS Plus Extra & Premium d'août 2022

Comme prévu, la franchise Yakuza arrive dans le PS Plus mais nous avons maintenant une date : le 16 août. Dès la semaine prochaine, vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir quatre épisodes. Les quatre suivants seront disponibles plus tard en 2022. Le gros jeu d'action Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands est aussi confirmé après avoir leaké sur le site Dealabs comme à l'accoutumée.

On remarque aussi l'entrée du FPS orienté survival, le bien nommé Metro Exodus, et de Dead by Daylight. Un jeu d'horreur multijoueur asymétrique, comme Evil Dead The Game, où l'on croise des icones telles que Pyramid Head (Silent Hill), Leatherface (Massacre à la tronçonneuse), Ghostface (Scream) etc.

Voici la liste complète des jeux du PS Plus Extra & Premium d'août 2022.

Yakuza Like A Dragon (PS5, PS4) - PlayStation Plus Essential / Extra / Premium

Yakuza 0 (PS4) - PlayStation Plus Extra & Premium

Yakuza Kiwami (PS4) - PlayStation Plus Extra & Premium

Yakuza Kiwami 2 (PS4) - PlayStation Plus Extra & Premium

Bugsnax (PS5, PS4)

Dead by Daylight (PS5, PS4)

VERSPACE (PS4)

Metro Exodus (PS5, PS4)

MONOPOLY Madness (PS4)

MONOPOLY Plus (PS4)

Trials of Mana (PS4)

UNO (PS4)

Ils seront accessibles à partir du 16 août.