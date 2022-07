La vague d'excellents jeux gratuits PS Plus Essential d'août 2022 est accompagnée d'une autre belle annonce. L'ajout de 8 titres d'une franchise acclamée et totalement incontournable.

Ça donne de plus en plus l'impression que Sony veut que vous passiez votre mois d'été chez vous, bien au frais, derrière votre console. PlayStation a encore une annonce qui concerne surtout le catalogue PS+ Extra & Premium, après la monstrueuse sélection de jeux gratuits PS Plus d'août 2022. Direction le Japon pour un voyage de plusieurs semaines (voire mois).

L'intégrale de la licence Yakuza dans le PS Plus

Yakuza Like A Dragon se sentait apparemment un peu seul et a appelé du renfort. Et quel renfort ! Trois autres épisodes de cette franchise culte seront compris dans les nouveautés d'août 2022 du PS Plus Essential & Premium, et les quatre autres, plus tard dans l'année.

En revanche la répartition est légèrement compliquée. En effet, en fonction de votre abonnement, vous n'aurez pas accès aux mêmes jeux. Et donc pour que ce soit plus clair, voici la liste complète avec à chaque fois le palier correspondant.

Disponibles dès le mois d'août

Disponibles en 2022

Vous serez opérationnels pour Yakuza 8, en espérant toutefois que les jeux restent suffisamment longtemps pour être bouclés. D'autant que ce sont de sacrés morceaux quand même et uniquement jouables en VO sous-titrés anglais, hormis pour Yakuza 7 qui a été traduit avec des sous-titres français.