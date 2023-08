Les choses bougent sans cesse avec le PS Plus Extra. De nouveaux jeux arrivent chaque mois par dizaines tandis que d’autres cèdent leur place. D’ici quelques jours, plusieurs titres vont être supprimés du catalogue pour en laisser d’autres arriver. C’est donc le moment ou jamais de les lancer si ce n’est pas encore fait, ou de terminer vos parties en cours ! Après, il sera trop tard.

Dans quelques jours, ce sont en effet pas moins de 10 jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra. Des jeux pour la plupart très bons et surtout, très longs. Il va falloir bûcher sérieusement si vous comptez en terminer au moins un avant sa sortie du catalogue.

10 jeux en moins dans le PS Plus Extra

Dans cette sélection, on trouve notamment le très bon shooter-looter de Gearbox, Borderlands 3, qui rangera les armes pour retourner sagement dans la boutique PS Store. Ensuite, ce sont plusieurs épisodes de la série Yakuza qui laisseront leur place à de nouveaux jeux. Une licence de RPG à la japonaise très appréciée des joueurs amateurs du genre. Yakuza Kiwami 1 & 2 et Yakuza 0 seront bientôt supprimés du catalogue PS Plus Extra. On retrouve également le très gros jeu de voiture d’Ubisoft, The Crew 2, qui tirera définitivement sa révérence. Notez d’ailleurs que le troisième épisode, The Crew 3 Motordfest, sortira prochainement sur PS5, Xbox Series et PC. Enfin, ce sont des jeux un peu plus nichés qui quitteront l’abonnement, tels que Nidhogg, Grip ou encore Carmageddon Max Damage.

La liste complète des jeux qui sortent du catalogue

Tous ces titres quitteront le PS Plus Extra d’ici le 15 août prochain et laisseront leur place à tout un tas de nouveautés. C’est donc vraiment le dernier moment pour en profiter. Passé ce délai, il faudra acheter le jeu depuis le PS Store ou croiser les doigts pour qu’il revienne un de ces quatre dans le catalogue de votre abonnement. Cette dizaine de jeux laissera sa place à une nouvelle fournée de titres qui arriveront dans la foulée. De toute manière, encore faut-il trouver le temps de tout faire puisque ce mois-ci encore, les sorties jeux vidéo sont nombreuses. Et à partir de septembre, ça va faire très mal.

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra le 15 aout

Borderlands 3

Nidhogg

DCL The Game

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Grip

Yakuza 0

The Crew 2

8-Bit Armies

Carmageddon Max Damage

Alors, à quoi vous jouez en ce moment ?