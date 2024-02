L’année commence sur les chapeaux de roues pour les membres du PlayStation Plus. Si les trios de jeux offerts sont au moins satisfaisants voire plus selon les goûts et les couleurs, celles et ceux qui ont opté pour les formules plus élevées en ont clairement pour leur argent. Le catalogue s'agrandit chaque mois et Sony a sorti le grand jeu pour février 2024. Justement les nouveaux ajouts du PS Plus Extra et Premium sont maintenant disponibles.

Les jeux PS Plus Extra disponibles

Nouveau mois, nouveaux ajouts. Le PlayStation Plus Extra trace sa route et après une petite baisse de régime, il reprend enfin de ses couleurs. Depuis son arrivée en juin 2022, la formule a permis à ses membres de tester des productions exclusives comme les dernier Ratchet & Clank et Horizon, ou encore les deux premiers volets Marvel’s Spider-Man, tout comme des gros jeux d’éditeurs. Ça et parfois même des disponibilités dès leur sortie comme Stray par exemple. Ces derniers temps, l’éditeur japonais se repose davantage sur ses partenaires, dont Capcom et 2K qui ont volé la vedette avec deux épisodes de leurs franchises les plus lucratives le mois dernier. Et pour ce PS Plus Extra de février 2024, c’est un florilège de grosses licences.

Impossible de ne pas mentionner le retour d’Assassin’s Creed Valhalla dans le catalogue, ni l’arrivée de l’excellent JRPG Tales of Arise qui risque de vous absorber pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Les amateurs de bolides se tourneront vers Need for Speed Unbound, qui vient justement d’annoncer du nouveau contenu post-lancement pour sa seconde année basé sur les épisodes précédents de la licence. Côté RPG occidental, les abonnés au PS Plus Extra et Premium seront servis avec The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition d’Obsidian, qui comprend l’ensemble des extensions parues à ce jour. Voici sans plus attendre tous les jeux disponibles dès maintenant :

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium

En plus de ces 9 jeux, les membres du PS Plus Premium ont le droit à quelques bonus. Les ajouts rétro sont cette fois placés sous le signe de la licence Tales of avec deux anciens épisodes. Les plus nostalgiques de l’ère PSP se rueront sur le jeu Resistance, qui comprendra pour l’occasion des trophées. Voici les nouveaux ajouts du PS Plus Premium :