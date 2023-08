Le PS Plus Extra et Premium reçoivent aujourd’hui leur nouvelle fournée de jeux qui vont venir garnir les catalogues de jeux, déjà bien remplis, que proposent les deux offres.

Chaque mois c’est la même routine, des jeux s’en vont et d’autres viennent. Pour ce mois d’août 2023, les abonnés au PS Plus Extra & Premium vont dire au revoir à une dizaine de jeux tandis qu’une grosse poignée d’autres arrivent pour les remplacer. Pour cette fin d’été, Sony a décidé de faire plaisir à ses abonnés avec une large sélection de genres. Il y en aura pour tous les goûts.

Nouvelle fournée de jeux PS5 & PS4 dans le PS Plus Extra

RPG, Party Game, jeu d’action… vous allez pouvoir vous faire plaisir. Dès aujourd’hui, aux alentours de 11h, le catalogue du PS Plus Extra accueillera pas moins de 14 nouveaux jeux dont une sortie day one ! Au menu des festivités, tout d’abord la fameuse une petite surprise avec la sortie day one de Moving Out 2, suite du party game à succès éponyme, Moving Out 2 vous invite à participer à des déménagements de l’extrême entre potes. À ses côtés on retrouve l’excellent RPG Lost Judgment, dérivé de la série Yakuza qui va d’ailleurs perdre plusieurs épisodes ce mois-ci. Si c’est plutôt de l’action que vous cherchez, Destiny 2, Midnight Fight Express ou encore Destroy All Humans 2 feront très largement l’affaire. Notez enfin la présence du très très bon Two Point Hospital, un jeu de gestion loufoque parfaitement optimisé à la manette

Autre surprise de taille ce mois-ci, la sortie day one de Sea of Stars, un RPG oldschool qui sent bon l'ère GBA. Ce dernier ne sera toutefois disponible qu'en fin de mois. Il faudra donc être un peu patient.

La liste de tous les jeux PS5 & PS4 d'aout 2023

Sea of Stars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Moving Out 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lost Judgment | PS4, PS5

| PS4, PS5 Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

| PS4, PS5 Two Point Hospital Jumbo Edition | PS4

| PS4 Source of Madness | PS4, PS5

| PS4, PS5 Cursed to Golf | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dreams | PS4

| PS4 PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 Spellforce III Reforced | PS4

| PS4 Midnight Fight Express | PS4

De jolis jeux dans le PS Plus Premium

Enfin, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront le droit à trois jeux supplémentaires en plus des jeux du PS Plus Extra. Cette fois ce sont pas moins de 3 titres PSP particulièrement appréciés qui signent leur grand retour. Ape Escape : On the Loose rejoint ainsi ses camarade dans le catalogue des jeux classiques tandis que MediEvil Resurrection viendra se poser aux cotées du remake de premier épisode sorti sur PS4. Enfin, c'est le jeu explosif, Pursuit Force : Extreme Justive qui fermera la marche. Tous ces jeux sont disponibles dès aujourd'hui dans la section classiques de votre abonnement Premium.