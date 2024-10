Les jeux PS Plus Extra d'octobre 2024 sont disponibles, et il y a du lourd. Pour passer à un bon Halloween, le service a misé sur deux expériences qui peuvent toutes deux être partagées. Si décimer à la pelle des zombies est votre péché mignon, vous devriez jeter un oeil à Dead Island 2. Une suite qui a mis du temps à voir le jour mais qui se révèle être une bonne surprise. Dans un genre plus narratif, il y a aussi The Dark Pictures The Devil in Me en plus de tous les autres jeux PS Plus Extra & Premium.

Un des jeux PS Plus Extra de 2025 dévoilé à l'avance

Si vous êtes abonnés au PS Plus Extra & Premium, prenez garde ! Un certain nombre de jeux sont supprimés en novembre 2024. Cela inclut de très gros titres dont des opus de Kingdom Hearts, Dragon's Dogma Dark Arisen, GTA San Andreas The Definitive Edition etc. Lors d'une conférence Xbox, un premier gros jeu a également été confirmé pour 2025 sur le PlayStation Plus Extra & Premium. Il s'agit d'un spin-off d'une énorme licence Remedy Entertainment qui s'est écoulée à plus de 4 millions d'exemplaires.

FBC Firebreak, le jeu multijoueur dans l'univers de Control, sera disponible à sa sortie sans surcoût dans l'abonnement de PlayStation et dans celui de Microsoft. « FBC: Firebreak sortira dès son lancement sur le PC Game Pass ainsi que sur le Xbox Game Pass Ultimate. Il sera également disponible dès la sortie dans le catalogue de jeux PS Plus pour tous les membres Extra et Premium » révèle Remedy Entertainment.

Contrairement à Control qui est un TPS solo, FBC Firebreak est un FPS coopératif en ligne où il faudra faire face à des crises surnaturelles. Pour cela les joueuses et joueurs auront recours à des outils et compétences uniques, comme dans le jeu original finalement. On retrouvera tout ce qui fait le sel de la franchise, y compris l'Ancienne Maison et l'aspect narratif. Mais des armes de mêlée et des éléments pour étendre le lore viendront pimenter l'ensemble. Si vous n'avez pas encore succombé à l'originalité Control, il est dans le PS Plus Extra.

En offrant FBC Firebreak aux abonnés des deux services, Remedy Entertainment espère sûrement créer une dynamique et ainsi se forger une communauté. Pour le moment, on n'a pas de date de précise, mais ça arrive bien en 2025 dans le PS Plus Extra & Premium, et dans le Xbox Game Pass.

Source : Remedy Entertainment.