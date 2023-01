Comme chaque mois dans le PS Plus Extra & Premium il y a de nouveaux jeux « gratuits », mais aussi bien souvent des sorties. Dans quelques jours, alors que les catalogues du PlayStation Plus accueilleront de très gros jeux, près d’une dizaine de jeux PS4 quitteront le service une fois pour toutes. C’est le moment ou jamais d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard !

Dix jeux en moins dans le PS Plus Extra de janvier 2023

Dès le 17 janvier prochain, en plus de voir arriver plusieurs gros titres comme Devil May Cry 5, Dragon Ball Fighter Z ou encore le FPS coopératif Back 4 Blood, c’est pas donc moins de 10 jeux PS4 qui quitteront définitivement le PS Plus Extra. Parmi lesquels on retrouve notamment le RPG Bound by Flame de Spiders, l’aventure narrative The Council, les jeux de stratégie Masters of Anima, un RTS-RPG façon Pikmin, et Space Hulk : Tactics, ou encore le poétique Seasons After Fall. Des titres actuellement gratuits pour tous les abonnés au PS Plus Extra, qui ne seront plus accessibles d’ici quelques jours. Après ça, il faudra obligatoirement vous rendre dans le magasin en ligne, pourquoi pas en profitant des grosses promos du PS Store, si vous souhaitez rattraper votre retard.

Liste des jeux qui quittent le PlayStation Plus Extra de janvier

Vous avez déjà eu le temps de profiter de ces jeux ?