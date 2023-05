Actuellement, sur PS5, il est possible de mettre la main sur plus d’une centaine de jeux en utilisant les services PlayStation. Les abonnements PS Plus permettent en effet d’avoir accès à plusieurs catalogues de jeux différents en fonction de la formule choisie (Essential, Extra, Premium…). Avant ça, il était aussi possible de jouer à plusieurs gros hits PlayStation avec la PS Plus Collection. Une sélection de jeu mis à la disposition de tous sans frais supplémentaire. Mais ça, c’est fini.

Hécatombe, plus de 30 jeux PS5 et PS4 quittent les catalogues PS Plus

Les joueurs n’ont désormais que les catalogues PS Plus, déjà bien chargés, pour profiter d’une tonne de jeux divers et variés. D’ailleurs, chaque mois, plusieurs d’entre eux arrivent dans le catalogue. Toutefois, de nombreux autres quittent le service. Habituellement, ils sont au maximum une dizaine à partir définitivement. Mais pour ce mois de mai 2023, Sony s’est un poil énervé. Les catalogues PlayStation Plus Extra & Premium vont en effet perdre 35 jeux PS5 & PS4 dès le 15 mai prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour profiter de gros titre comme les Batman Arkham, la série des Metro, Marvel’s Spider-Man ou encore Shenmue 3 pour ne citer qu’eux.

Pour ce faire pardonner, Sony a toutefois revu ses nouveautés à la hausse. Le moi de mais s'annonce donc tout de même généreux en nouvelles entrées avec des très très gros jeux comme Ratchet & Clank : Rift Apart ou encore toute la saga Tomb Raider rebooté en 2013.

Bye Spidey, on se reverra dans Marvel's Spider-Man 2 en fin d'année

Liste des jeux qui quittent le PlayStation Plus Extra et Premium le 15 mai