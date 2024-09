LEGO Star Wars La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy's Security Breach et Ender Lilies Quietus of the Knights étaient les trois jeux du PlayStation Plus d'août 2024. Comme chaque mois, les titres sont offerts aux abonnés pendant 30 jours et disparaissent dès la mise en ligne des nouveaux softs. En septembre 2024, le service de Sony Interactive Entertainment propose encore trois jeux totalement différents avec de l'horreur, du sport et une bonne dose de sorcellerie avec une grosse sortie inédite. Voici la sélection PS Plus Essential de septembre 2024 qui est disponible dès maintenant !

Les jeux PS Plus Essential de septembre 2024 sont là !

Chaque mois, les offres PS Plus renouvellent leur catalogue respectif pour apporter un peu de fraicheur aux abonnés et justifier le prix de l'abonnement. Comme toujours, il faudra attendre le milieu de mois pour les formules Extra & Premium. Mais les jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential de septembre 2024 sont arrivés, et c'est magique ! En effet, l'un des titres choisis par le constructeur n'est autre qu'Harry Potter: Champions de Quidditch. L'une des grosses sorties jeux vidéo de septembre 2024 qui est donc accessible sans surcoût, dès sa sortie ce mardi 3 septembre 2024, pour les abonnés PS Plus Essential.

Vous allez ainsi pouvoir dépasser votre frustration de ne pas avoir pu jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacty : L'Héritage de Poudlard. Ce nouveau jeu propose d'endosser le rôle d'un Poursuiveur, Attrapeur, Gardien ou Batteur dans des matchs en solo ou en co-op en ligne jusqu'à 3 joueurs. Pour le découvrir, rendez-vous sur PS5 et PS4 si vous êtes abonnés au PS Plus Essential.

Ce mois-ci, le service offre également le très bon Little Nightmares 2. Dans cette aventure horrifique de Tarsier Studios, vous incarnez Mono. « Un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par une transmission maléfique. Il part à la recherche de la source de cette transmission avec sa nouvelle amie, Six ». Une belle prise qui permettra aux membres PS Plus Essential de faire leur retard éventuel sur la franchise avant Little Nightmares 3. Enfin, il y a encore un peu de sport. Après le Quidditch, vous allez pouvoir frapper des balles dans MLB The Show 24. La référence dans le domaine du baseball. C'est disponible, comme les deux autres jeux, sur PS5 et PS4.

Les jeux PS Plus Essential PlayStation 5 & 4 de septembre 2024 :

Harry Potter: Champions de Quidditch | PS4, PS5 (sortie day one)

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Little Nightmares II | PS4, PS5

Source : PlayStation Blog.