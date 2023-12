Dans le monde du jeu vidéo, il y a toujours un prétexte pour ne pas être content, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeu gratuit qui fonctionne mal. Cela ne plaît pas. Et c'est précisément ce qui se passe avec le PS Plus Essential de décembre et un jeu en particulier. Bien que ce jeu présente également des problèmes sur d'autres plateformes, sur PS5, la situation semble bien pire.

Un jeu gratuit qui ne fonctionne pas sur le PS Plus

Ainsi, le jeu Sable, inclus dans l'offre PS Plus Essential de décembre 2023, fait face à des critiques sévères en raison de ses performances médiocres sur la PS5. Les joueurs signalent des baisses de fréquence d'images tellement graves que le jeu en devient presque injouable pour certains. Bien que Sable ait connu des problèmes de performance sur toutes les plateformes depuis son lancement, ces problèmes sont particulièrement accentués sur la PS5.

Les joueurs ont demandé au développeur Shedworks de fournir un correctif pour améliorer la situation. Cependant, Shedworks a annoncé qu'il n'y aurait pas de correctif. Gregorios Kythreotis, directeur créatif et responsable de Shedworks, a expliqué que l'équipe avait passé une année à travailler sur Sable après son lancement exclusif sur console Xbox en 2021, mais qu'elle devait finalement passer à autre chose. La petite taille de l'équipe rend impossible la prise en compte des demandes supplémentaires, et l'aide de tiers serait trop coûteuse.

Une décision qui fait rager

Certains joueurs ont exprimé leur déception, allant jusqu'à dire qu'ils éviteraient les futurs jeux de Shedworks. D'autres ont critiqué Sony pour avoir inclus Sable dans la gamme PS Plus, surtout compte tenu de la position précédente de l'entreprise sur Cyberpunk 2077.

Cette situation soulève la question de la responsabilité de Sony dans la sélection des jeux pour PS Plus, notamment en ce qui concerne leurs performances. Faut-il que Sony considère les performances d'un jeu avant de l'inclure dans PS Plus ? De façon plus large, ces problématiques soulèvent des questions sur la qualité des jeux offerts dans les services d'abonnement et la responsabilité des développeurs et des distributeurs envers les joueurs.

Sable, c'est quoi ?

Sable est un jeu vidéo d'exploration et d'aventure développé par Shedworks. Sorti initialement en 2021, le jeu se démarque par son style artistique unique, inspiré de la bande dessinée et offrant des visuels rappelant l'aquarelle et le dessin au trait. Le cadre est un vaste désert ouvert, rempli de ruines anciennes et de mystères à découvrir. Dans Sable, le joueur incarne une jeune fille nommée Sable, qui entreprend un rite de passage appelé The Gliding. Ce rite est une tradition dans son monde, servant à explorer la nature de l'univers et à se découvrir soi-même.