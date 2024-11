Outre l'arrivage de nouveaux jeux gratuits à destination des abonnés tous les mois, avec en l'occurrence en novembre Hot Wheels Unleaashed Turbocharged, Ghostwire Tokyo et Death Note Killer Within, le PS Plus propose régulièrement divers contenus gratuits. Tel est notamment le cas en ce moment, si d'aventure vous jouez aux jeux concernés. À noter que lesdits titres sont tous free to play. Si vous n'y avez jamais joué, ces contenus gratuits pourraient vous offrir un petit boost appréciable sur ces derniers. À noter que chaque contenu gratuit ne peut être téléchargé qu'une seule fois par compte, et pendant une durée limitée variable selon les offres.

Pluie de contenus gratuits en ce moment sur le PS Plus

Plus précisément, les contenus gratuits proposés actuellement par le PS Plus s'intéressent à quatre jeux. Nous avons d'abord deux grands noms du Battle Royale : Apex Legends et PUBG. Le service d'abonnement de PlayStation propose ainsi de récupérer gratuitement deux packs exclusifs sur ces deux FPS multi emblématiques. Sur Apex Legends, le pack contient les éléments suivants :

Skins de personnage (Mad Maggie et Pathfinder)

Skins d’arme (Havoc et mitraillette Alternator)

Bannières (Mad Maggie et Pathfinder)

Dans le pack PUBG baptisé « Pack exclusif 2024 PS Plus n°4 », voici ce que vous pouvez récupérer gratuitement :

Coffre du chasseur x5

Clé x5

80 coupons de contrebande

Pack de contenus gratuits pour Apex Legends ©Sony

Les deux autres jeux qui bénéficient de packs exclusifs aux abonnés PS Plus sont Bleach Brave Souls et Warlander. Le premier est pour rappel à l'origine un jeu d'action/gacha sorti sur mobile, puis au fur et à mesure déployé sur d'autres plateformes comme les consoles PlayStation en 2022. Le pack gratuit exclusif proposé aux abonnés PS Plus pour Bleach Brave Souls contient les éléments suivants :

Ticket de loterie personnage 5★ x 1

Ticket de loterie à accessoires 5★ x 1

Soul Ticket x 50

Enfin, Warlander est un titre sorti l'année dernière mélangeant RPG, MOBA et hack'n slash dans une expérience entièrement multijoueur. Cet étonnant cocktail est représenté par une ambiance medieval/fantasy bien chaotique comme il faut et allant même jusqu'à impliquer des robots géants. Le pack que le PS Plus propose à ses abonnés pour ce jeu de Toylogic contient les bonus suivants :

Boost d'expérience x 5

Boost de récompense x 5

Cristaux d'aura x 10

Boost rare x 5

