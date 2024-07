L'ensemble des jeux PS Plus Essential, Extra et Premium de juillet 2024 sont disponibles. En bonus, les abonnés peuvent toujours récupérer des contenus gratuits pour l'un des plus gros titres PS5 et PS4.

Le PS Plus de juillet 2024 offre en ce moment Borderlands 3, NHL 24 et Among Us. Comme d'habitude, les abonnés ont jusqu'au début du mois d'après pour au moins les ajouter à leur bibliothèque. Il n'est pas obligatoire de les télécharger dans la foulée, mais valider « l'achat » des titres l'est en revanche. En prime, et à l'image du Xbox Game Pass, le service permet d'obtenir gratuitement des avantages in-game pour un soft au succès phénoménal.

Un DLC gratuit pour l'un des plus gros jeux du PS Plus

Alors que les jeux PS Plus Extra & Premium de juillet 2024 sont disponibles depuis quelques heures, les abonnés peuvent toujours prétendre à une exclusivité. Pendant plus d'un mois encore, jusqu'au 28 août 2024, le service propose de récupérer des contenus gratuits pour Genshin Impact. Et ça ne pouvait pas mieux tomber puisque la mise à jour 4.8 du MMORPG d'HoYoverse est sorti le 7 juillet dernier. Alors qu'il y a t-il comme cadeaux ? Des primo-gemme bien entendu. Une monnaie qui, une fois échangée, permet d'avoir des armes, personnages ou résines originelles supplémentaires. Ces avantages PS Plus gratuits comportent également de la Résigne Fragile, des Leçons du héro, du Minerai de renforcement mystique, et des Mora.

Primo-gemme ×160

Résine fragile ×4

Leçons du héros ×20

Minerai de renforcement mystique ×30

Mora ×150 000

En se rendant sur le PlayStation Store dès maintenant, les abonnés PS Plus peuvent donc télécharger tous ces avantages avant la date limite. Ça peut se faire depuis une PS5 ou PS4 directement, ou via le site web de la boutique.

En revanche, attention car il y a une condition supplémentaire à respecter. « Règle de dépassement de délai pour les « avantages PlayStation Plus de Genshin Impact » : le pack doit être récupéré en vous connectant au jeu dans les 365 jours suivant son achat via le PlayStation Network. Une fois ce délai dépassé, vous ne pourrez plus le récupérer ». Même si vous avez largement le temps, n'oubliez pas de simplement vous connecter pour valider ce contenu gratuit PS Plus de juillet 2024.