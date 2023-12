Sony se tournerait déjà vers l’avenir et envisagerait une nouvelle version de ses abonnements PlayStation Plus et elle pourrait être plus avantageuse.

Face à un Xbox Game Pass qui gagnait du terrain, Sony a entamé la mutation du PS Plus en juin 2022. L’éditeur japonais a lancé deux nouvelles formules en réponse à son concurrent. D’un côté l’offre Extra, proposant un catalogue de jeux grandissant chaque mois, comme ce qui se fait chez la marque verte. De l’autre la Premium qui propose en plus une offre de classiques et quelques avantages supplémentaires comme le streaming des jeux PS5 ou la possibilité de tester quelques productions pendant plusieurs heures. Il semblerait cependant que le constructeur japonais envisage d’autres changements pour son service.

Le PS Plus sur d'autres plateformes ?

Le PlayStation Plus partout et tout le temps ? Pourquoi pas ? Selon des documents internes volés à Insomniac Games, Sony songe déjà à l’avenir de son offre d’abonnements. Avec la nouvelle version installée depuis un an, l’éditeur souhaitait la convertir en un service d’abonnement « essentiel ». Cela est finalement passé par une formule se rapprochant davantage de ce que fait son concurrent principal, tout en surfant sur la fibre nostalgique et son catalogue bien fourni de classiques de l’ère PS1 à PS3. Avec ce PS Plus 3.0 sa vision serait encore plus ambitieuse : créer le service de divertissement global le « plus excitant et désirable ». Rien que ça. Ses pistes pour parvenir à ses fins : étendre son offre au-delà des consoles et du jeu vidéo.

Le PS Plus pourrait alors s’ouvrir à d’autres plateformes, dont le mobile, le streaming, les smart TV ou encore même les navigateurs web. Cela passerait alors uniquement par le streaming, ce qui expliquerait les investissements conséquents de PlayStation dans le Cloud récemment. L’éditeur cherche aussi des pistes pour mieux adapter sa stratégie en termes de contenus, en explorant par exemple des pistes pour que son service soit le plus attrayant pour les joueuses et les joueurs adeptes des free-to-play, ou par exemple pour les familles avec des enfants.

Vers des offres plus avantageuses ?

Pour aller plus loin et renforcer sa position, Sony envisage surtout de s’associer à d’autres géants des industries annexes. En d’autres termes, le PS Plus pourrait proposer des offres supplémentaires à son service comme Disney+, Spotify ou encore Crunchyroll, s’installer sur les FireTV, AndroidTV, ou alors intégrer des services de jeux payants comme GTA+, les offres Hoyoverse ou Fortnite Crew. En d'autres termes, de nouveaux avantages pourraient être intégrés à une ou plusieurs formules.

Avec cette nouvelle stratégie, Sony souhaiterait attirer un plus large panel de joueurs et s’adresser à encore plus de profils. Reste à voir si l’éditeur parviendra à concrétiser cette nouvelle vision du PS Plus, qui pourrait alors se montrer plus avantageux. C’est en tout cas tout ce que souhaitent les abonnés après l'augmentation récente des prix, toujours jugée abusive par une majorité.