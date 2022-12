C'est le meilleur moment pour découvrir la Xbox Series S ! Cette superbe console de Microsoft ferait un parfait cadeau de Noël. En ce moment, elle est en promo chez la Fnac. Une très belle opportunité pour tester les jeux du Game Pass sans vider son portefeuille !

Remise incroyable sur la Xbox Series S chez la Fnac !

Pour profiter des derniers jeux sortis sur le marché il faut se munir d'un PC gamer de haut de gamme. Il vous offrira une excellente expérience de jeu, mais vous coûtera un bras. C'est là qu'on remarque l'avantage des consoles de jeux. Ces machines offrent un très bon rapport qualité prix, ainsi que de nombreux privilèges. Vous aurez même accès à des jeux bien optimisés qu'on ne retrouve pas sur PC.

En ce moment, à l'occasion des fêtes, certaines consoles sont vendues avec une réduction intéressante. C'est d'ailleurs le cas de la sublime console Microsoft Xbox Series S, qui passe de 299,99 euros à 229,99 euros chez la Fnac. Si vous passez votre commande ces jours-ci, vous l'aurez avant Noël.

Une console performante et fiable signée Microsoft

Avec la Xbox Series S, fini les dizaines de boites de jeux qui trainent partout ! il s'agit d'un modèle digital à 100 %, qui donne accès illimité à tous les jeux du Game Pass. Il est possible de souscrire à un abonnement mensuel de ce Game Pass de Microsoft et évite d'acheter séparément chaque jeu. Ainsi vous pourrez télécharger les jeux directement sur la console. Vous aurez accès à plus de 150 jeux, parmi eux les nouvelles licences récemment sorties.

Côté stockage, vous aurez droit à 512 Go, que vous pourrez augmenter avec un périphérique externe. Mais ce n'est pas tout, la console est compatible avec un téléviseur 4k en utilisant l'upscalling. Et grâce à la technologie du ray tracing, vous aurez droit à une expérience de jeu très réaliste, avec des lumières et des reflets qui vous permettront d'être en immersion dans l'ambiance du jeu. Côté son, le Dolby Atmos vous transportera dans une expérience sonore spatiale, pour que vous entendiez plus et ressentiez plus.