Pour ces fêtes de fin d'année, Cdiscount et Lenovo vous proposent un PC portable gamer compétitif qui va vous permettre de jouer aux grands jeux du moment.

Une belle promo du Lenovo Legion 5 est disponible chez Cdiscount !

Pourquoi se casser la tête à monter une tour encombrante quand on peut se procurer un PC portable tout aussi puissant pour le même prix ?

Avec le Lenovo Legion 5 17ACH6H, vous pourrez jouer à vos jeux favoris, aussi gourmands qu'ils soient. Et ça, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Qui dit mieux ?

Il est actuellement proposé à 1 249,99€ chez Cdiscount. Mais ce n'est pas tout ! Ce PC profite d'une double promotion. En plus d'une offre de remboursement de 50 euros, une souris Ideapad Gaming est offerte. Mais ce n'est valable que pour les achats effectués avant le 8 janvier 2022.

Prix du PC portable Lenovo Legion 5 17ACH6H : 1 249,99€

Offre de remboursement Lenovo : 50€

Prix final : 1 199,99€

Caractéristiques du Lenovo Legion 5 17ACH6H

La gamme Legion de chez Lenovo est avant tout destinée aux gamers.

La fiche technique de ce PC affiche une haute performance. On y trouve le AMD Ryzen 7 5800h couplé à 16 Go de RAM en DDR4. Et pour une bonne fluidité au démarrage, il est équipé d'un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Mais le plus important dans cette config, c'est le Nvidia RTX 3070 avec 8Go de GDDR6. Une fiche technique parfaite pour jouer à tous les jeux récents.

Efficace pour consommer vos contenus, l'écran de ce PC portable est de 70,9 pouces en Full HD. Niveau autonomie, Lenovo Legion 5 17ACH6H promet de fonctionner jusqu'à 8 heures d'affilée.

Petite remarque : le PC portable est livré sans système d'exploitation. Vous devriez donc l'installer vous-même. Les avantages du PC portable gamer Lenovo Legion 5 17ACH6H :