Project ETHOS est le dernier projet en développement chez 2K et 31st Union, et il vient tout juste de se dévoiler. Ce Roguelike Hero Shooter à la troisième personne, en free-to-play, promet d’apporter du renouveau au genre. Avec des graphismes rappelant Fortnite, ce jeu mise sur l’action, la personnalisation, et l’implication des joueurs dès ses premières phases de développement. Que sait t-on exactement ?

Un concept unique pour Project Ethos ?

Le cœur du jeu repose sur une mécanique clé : les "Evolutions". À chaque match, vous pourrez affiner et transformer votre héros en temps réel. Que vous soyez un sniper ou un personnage de soutien, les Evolutions permettent d’adapter votre style de jeu selon la situation. Vous pouvez transformer votre héros pour répondre aux défis du moment, ce qui rend chaque partie unique et pleine de surprises.

Le mode phare du jeu, appelé "Trials", vous plonge dans une lutte intense où vous devez collecter des éléments précieux. Mais attention, le temps est compté. Vous pouvez jouer la sécurité et extraire ce que vous avez gagné, ou prendre des risques pour améliorer vos récompenses et viser un meilleur classement. C’est à vous de choisir : jouer prudent ou tout risquer pour la gloire.

Un playtest communautaire pour découvrir le jeu

Chaque run dans Project ETHOS est une nouvelle opportunité de maîtriser votre personnage et d’adapter votre stratégie. Les défis évoluent à chaque match, ce qui rend chaque partie différente. Vous pouvez tenter de créer la "run parfaite" ou périr en essayant. Le jeu vous pousse constamment à réfléchir à vos actions et à prendre des décisions rapides.

2K et 31st Union ont choisi de faire participer les joueurs dès le début du développement. Un playtest communautaire débute dès maintenant, permettant à la communauté de tester le jeu en avant-première et d'influencer directement son évolution. Pour y participer, il suffit de se rendre sur Twitch, regarder un stream de 30 minutes de l'un des créateurs partenaires, et débloquer un Twitch Drop pour accéder au jeu.

Source : 2K