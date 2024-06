Le prochain jeu Prince of Persia, ultra attendu par les fans et les nostalgiques de tout poils donne de bonnes nouvelles pour son développement. De quoi voir l'avenir de facon plus radieuse ?

Le prochain jeu Prince of Persia, après avoir rencontré des problèmes et subi de nombreux retards ainsi qu'un redémarrage complet de son développement, est forcément très attendu par tout le monde. Ubisoft le sait et souhaite faire les choses correctement. L'éditeur francophone a donc pris une solution radicale pour mettre toutes les chances de son côté et éviter l'échec à tout prix.

Prince of Persia Remake veut faire les choses bien

Ainsi, Ubisoft Toronto a annoncé via un post sur Twitter qu'il s'associe à Ubisoft Montréal pour le développement du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Cette collaboration représente une avancée significative pour ce projet longtemps attendu. Le studio de Toronto apportera sa créativité, son expertise et ses technologies mises à jour, rejoignant ainsi l’équipe d’Ubisoft Montréal. Cette nouvelle a été bien accueillie par les fans, car le développement du jeu avait rencontré plusieurs obstacles depuis son annonce initiale il y a quelques années. En 2022, Ubisoft avait déclaré que le projet serait transféré des studios de Pune et de Mumbai à celui de Montréal, signalant déjà un besoin de renouveau dans l’approche du développement.

En avril dernier, Insider Gaming avait révélé des détails exclusifs sur ce remake très attendu, y compris des séquences vidéo qui laissaient supposer que la sortie du jeu était encore lointaine. Avec l’arrivée d’Ubisoft Toronto dans le projet, l’incertitude demeure quant à l’impact de ce soutien supplémentaire sur le calendrier de sortie. Il reste à voir si cette collaboration accélérera le processus de développement. Un point de préoccupation pour les fans a été le possible désengagement d’Ubisoft Toronto du projet de remake de Splinter Cell. Cependant, le studio a récemment donné des indices sur des nouvelles à venir concernant Splinter Cell, ce qui laisse penser que ce projet n’est pas abandonné pour autant. Il se pourrait même que l'implication de Toronto dans Prince of Persia n’empêche pas l’avancée des travaux sur Splinter Cell, bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé à ce sujet. Les fans de Prince of Persia ont récemment eu l’occasion d’essayer la version Early Access de The Rogue Prince of Persia, lancée le 27 mai. Cela a donné un aperçu de ce que pourrait offrir le remake tant attendu.

Réflexion plus large

Cette collaboration entre Ubisoft Toronto et Ubisoft Montréal souligne une tendance croissante dans l'industrie des jeux vidéo : l'importance des synergies inter-studios pour surmonter les défis du développement. Les grandes franchises nécessitent souvent une expertise diversifiée et des ressources considérables, que des studios individuels peuvent avoir du mal à fournir seuls. En combinant leurs forces, les studios peuvent non seulement accélérer le développement mais aussi améliorer la qualité du produit final.

L'industrie du jeu vidéo, en pleine évolution technologique, exige constamment des innovations. Des projets ambitieux comme les remakes de classiques bien-aimés (ici Prince of Persia) doivent non seulement respecter l'héritage des jeux originaux mais aussi répondre aux attentes modernes des joueurs. Les studios qui réussissent sont ceux qui savent exploiter les talents et les technologies disponibles au sein de leur réseau global.