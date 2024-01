Après la sortie de l'excellent Prince of Persia: The Lost Crown, tous les regards se tournent maintenant vers le prochain jeu, à savoir le remake des Sables du Temps. Et justement, une nouveauté intrigue tout le monde.

Prince of Persia: The Lost Crown a été un très beau succès, si bien que nous lui avons attribué la très belle note de 8/10 sur Gameblog. Le jeu est notamment une véritable petite perle artistique et visuelle en plus d'avoir le chic d'être extrêmement dynamique et prenant. Forcément, cela ne laisse pas insensible quant à la suite de la licence, et les attentes sont immenses pour le remake Les Sables du Temps. D'autant plus que le jeu d'origine est encore très présent dans le cœur de nombreux fans.

Prince of Persia Remake donne des nouvelles, mais pas comme vous l'imaginez

Le développement du jeu Prince of Persia Les Sables du Temps Remake a connu plusieurs difficultés depuis son annonce il y a trois ans. Initialement, le jeu a reçu des critiques négatives en raison de sa direction artistique et de ses graphismes jugés décevants. Face à ces retours, Ubisoft a défendu son projet et a repoussé plusieurs fois sa sortie pour améliorer la qualité du jeu.

En 2022, le projet a été transféré à Ubisoft Montréal, connu pour Assassin's Creed Valhalla, dans le but de finaliser le développement. Cependant, les informations sur l'avancement du jeu étaient peu rassurantes jusqu'à récemment. Jean-François Naud, le producteur, avait indiqué que le jeu était encore en début de développement et qu'il ne fallait pas s'attendre à des nouvelles importantes dans un avenir proche, tout en affirmant que l'équipe mettait tout son cœur dans ce projet.

Récemment, fin 2023, Ubisoft a fait une annonce positive concernant le jeu. Ils ont déclaré que Prince of Persia Les Sables du Temps Remake a atteint une étape importante de son développement. Cerise sur le gateau, en ce début df'année 2024 une très bonne surprise vient de sortir de nul part. Mais les trophées sont désormais disponibles et viennent de leaker sur le site du PSNProfiles. On y retrouve 1 Platine, 7 Or, 7 Argent et 10 Bronze.

Une sortie pour bientôt ?

Il y a plusieurs hypothèses possibles concernant la situation : soit les trophées ont été révélés par erreur ou prématurément à la suite d'une fuite, soit la sortie du jeu est plus proche que prévu, voire imminente, et nous devrions bientôt recevoir des informations très officielles à ce sujet de la part d'Ubisoft. Ce qui est certain, c'est que ce remake de Prince of Persia est attendu au tournant. Après le succès de The Lost Crown, il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin pour Ubisoft.