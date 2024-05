C'est en tout cas ce qu'à annoncé Evil Empire, le studio derrière le prometteur The Rogue Prince of Persia. Malheureusement pour eux, le monde est trop petit pour que deux rogue-lite en early access sortent à une intervalle de Temps aussi proche.

The Rogue Prince of Persia prend le Temps face à Hades 2

Le 6 mai, Supergiant Games a créé la surprise en sortant sans prévenir Hades 2 en early access. Le rogue-lite divin était sans conteste l'un des jeux indépendants les plus attendus de l'année. Face à un concurrent aussi titanesque, Evil Empire ne s'est pas estimé de taille à lutter avec The Rogue Prince of Persia, un autre rogue-lite également attendu en early access le 14 mai. Le studio a donc souhaité faire contre fortune bon cœur et repousser cette sortie plus tard courant mai.

Il nous donne ainsi rendez-vous le mardi 14 mai pour préciser sa date de déploiement exacte en accès anticipé. Cela lui donnera également un peu plus de temps pour peaufiner une expérience que nous avons en tout cas trouvé de notre côté prometteuse et sympathique. Quoi qu'il en soit, les fans du genre rogue-lite vont être bien gâtés. Evil Empire assure en tout cas dans son message que The Rogue Prince of Persia sera ainsi plus touffu qu'escompté. Aussi titanesque qu'Hades 2, qui présente déjà plus de contenu qu'Hades premier du nom en version 1.0 ? Les Sables du Temps nous le diront.