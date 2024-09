Prince of Persia The Lost Crown accueillera bientôt son DLC Mask of Darkness et Ubisoft nous en parle justement. Attention, ça va piquer. D'après le studio, il va falloir être bien prêt avant de commencer.

C’est très certainement l’un des meilleurs jeux récents d’Ubisoft, la pépite Prince of Persia The Lost Crown va bientôt avoir droit à un nouveau DLC. Mask of Darkness sortira sur PS5, Xbox Series, PC et Switch le 17 septembre prochain. Comme le jeu principal, il sera également dispo sur consoles old gen. Ambitieux, ce DLC proposera un nouvel arc narratif, une nouvelle zone, des ennemis et des pièges inédits, mais aussi pas mal de challenges. Ubisoft nous prévient d’emblée : soyez prêts.

SPOILER : si vous n'avez pas terminé le jeu de base, ou du moins pas bien avancé, attention à la suite.

Le prochain DLC de Prince of Persia The Lost Crown donne des détails

Il arrive dans quelques jours et Ubisoft nous met en garde. Le DLC Mask of Darkness s’attend à ce que les joueurs de Prince of Persia aient bien assimilé le gameplay et tout ce qu’il propose. Entendez par là que la difficulté sera d’office au niveau. En d’autres termes, si ça fait un petit moment que vous avez lâché Prince of Persia: The Lost Crown, il est vivement conseillé de refaire un tour dessus avant de passer à la suite.

Il sera par ailleurs obligatoire d’avoir un peu avancé dans le jeu pour pouvoir accéder au DLC. Ce n’est qu’à partir du moment où vous serez sorti des Profondeurs et que vous aurez mis la main sur le pouvoir de l’Ombre du Simurgh que vous pourrez accéder au DLC. Le Palais Mental de Radjen, le nom de la nouvelle zone explorable, est annoncé comme étant de taille considérable et elle sera accessible via un téléporteur dans une salle secrète de la Cité basse du Mont Qaf. Nul doute que tout ceci sera bien entendu indiqué en jeu.

Un challenge annoncé comme corsé

Dans ce DLC, en plus d’une nouvelle zone à visiter, vous trouverez de nouveaux objets pour booster Sargon, de nouvelles potions et un arbre Soma. La raison ? Le DLC vous dépouillera d’une grosse partie de votre progression et aura la sienne. Notez que vous récupérerez absolument tout en sortant du Palais Mental, évidemment.

Malgré tout, le DLC de Prince of Persia: The Lost Crown compte vous malmener. De nouveaux ennemis ainsi que de nombreux pièges, dont certains inédits, vous attendent. Sans oublier que toutes les capacités et idées de gameplay développées dans le jeu d’origine seront ici utilisées. Les joueurs le savent, ce Prince of Persia cache bien des surprises. Le DLC Mask of Darkness devrait en faire autant de son côté et les développeurs insistent bien : ça va faire très mal, soyez bien préparés. Ubisoft vous en parle de long en large dans un article dédié sur son site.