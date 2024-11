Bonne nouvelle pour les fans de The Rogue Prince of Persia. Le rogue-like d’action et de plateforme développé par Evil Empire s’apprête à recevoir une mise à jour majeure le 21 novembre. Baptisée The Second Act, cette mise à jour promet de transformer le jeu avec une refonte visuelle et une avalanche de nouveaux contenus.

Une refonte graphique qui change tout pour ce Prince of Persia

Premier changement notable pour The Rogue Prince of Persia : le style artistique. Les environnements du jeu vont être entièrement revisités. Les arrière-plans seront plus détaillés, plus vivants, offrant une immersion encore plus forte. Le Prince lui-même va bénéficier d’une toute nouvelle apparence, aussi bien pendant le gameplay que dans les dialogues. Cette évolution vise à donner plus de profondeur et de modernité au jeu, tout en renforçant son identité visuelle.

Côté narration, The Second Act introduit un nouveau chapitre scénaristique qui prolongera l’histoire principale. Pour les joueurs déjà familiers du premier acte, celui-ci va également recevoir des ajustements et des améliorations pour offrir une expérience encore plus fluide et captivante.

Un contenu énorme

Mais ce n’est pas tout. De nouveaux biomes vont enrichir l’exploration, accompagnés de boss inédits et d’ennemis supplémentaires. Le contenu du jeu, déjà conséquent, va littéralement doubler, selon les développeurs. Une annonce qui devrait ravir les fans en quête de nouveauté et de défis.

En plus des nouveautés visuelles et scénaristiques, cette mise à jour de Prince of Persia introduira plusieurs emplacements de sauvegarde. Cette fonctionnalité, très demandée par la communauté, permettra aux joueurs de gérer plus facilement leur progression. Un ajout simple, mais essentiel pour améliorer l’expérience globale.

Evil Empire ne s’arrête pas là. Pour rendre le jeu accessible à encore plus de joueurs, The Rogue Prince of Persia sera désormais disponible en allemand, japonais, polonais, portugais, coréen, espagnol et russe. Une initiative qui montre l’ambition du studio d’élargir son audience.

Source : Ubisoft