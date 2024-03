Prince of Persia The Lost Crown tient sa promesse et dévoile une tonne de contenus gratuits, dont les premiers seront disponibles dans quelques jours seulement !

Ubisoft a fait revenir l'une de ses licences historiques de la plus belle des manières avec Prince of Persia The Lost Crown. Un jeu qui applique la formule metroidvania en cochant toutes les cases. Le gameplay est plus dense qu'il n'y parait, la direction artistique flatte la rétine, et la difficulté à la carte permet de ratisser large. L'un des épisodes les plus appréciés avec un score Metacritic de 86/100. Mais l'aventure est loin d'être terminée ! Vous allez d'ailleurs avoir plus d'une raison de relancer le jeu tout au long de cette année.

Prince of Persia The Lost Crown régale avec ses contenus gratuits

Mouni Radi, directeur du jeu Prince of Persia The Lost Crown, a averti les joueuses et les joueurs : le voyage ne fait que commencer. « [...] Nous sommes loin d'en avoir terminé. Nous avons des projets intéressants pour les prochains mois. Ces plans incluent des mises à jour gratuites ajoutant plus de contenu et de modes » a expliqué le réalisateur le mois dernier. Une annonce qui a mis du baume au cœur des fans du titre. Et ces derniers vont être ravis d'apprendre que les contenus additionnels promis arrivent très prochainement.

Pour la première mise à jour « Warrior's Path » (Le Chemin du Guerrier), rendez-vous le 20 mars 2024. Avec ce patch, Prince of Persia The Lost Crown se dotera d'un mode speedrun pour les esprits compétitifs. Si vous estimez que le défi n'était pas assez corsé, malgré la difficulté personnalisable, préparez-vous à être challenger à travers le mode Permadeath. Ici, chaque erreur se paye le prix fort puisqu'une mort implique de tout recommencer. Enfin, toujours ce mois-ci, il y aura quatre nouvelles tenues pour le personnage principal Sargon.

Ensuite, entre le 21 mars et le 21 juin, Prince of Persia The Lost Crown se mettre à jour avec le patch « Boss Attack ». Le terme parle de lui-même, il sera question d'un challenge Boss Rush. Et encore une fois, la garde-robe de Sargon s'agrandira avec des nouveaux habits. À partir de l'été 2024, il faudra compter sur d'autres défis de combat, de plateforme et de puzzle via l'update « Divine Trials ». Elle apportera également plus d'amulettes, de vêtements et des surprises encore tenues secrètes.

Et pour finir, d'ici la fin de l'année, il y aura le premier DLC d'histoire qui sera cette fois payant. En revanche, tous les contenus de mars à l'été sont bien gratuits. Prince of Persia The Lost Crown est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.