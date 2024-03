La première grosse mise à jour gratuite de Prince of Persia : The Lost Crown est enfin arrivée sur consoles et PC. Elle ajoute du contenu très attendu.

Disponible depuis un petit moment déjà sur consoles et PC, Prince of Persia The Lost Crown a fait son petit effet dès son lancement. Un metroidvania solide, très plaisant et artistiquement réussi, un vrai retour en force pour une licence qui était portée disparue depuis un moment, malheureusement. Fort de ce succès, le studio d’Ubisoft est aux petits soins avec son poulain et de nombreux ajouts gratuits ont même été annoncés. L’attente aura valu la peine puisqu'en cette fin mars, le jeu reçoit sa première mise à jour gratuite, et pas des moindres.

Plein de contenu gratuit pour Prince of Persia The Lost Crown

Si cette mise à jour de Prince of Persia The Lost Crown n’est pas énorme, elle embarque en revanche une tonne de nouveautés intéressantes et même de petits cadeaux ! Deux modes de jeu, des skins gratuits et plein de correctifs, voilà en quelques mots ce qui vous attend dans ce joli patch. Parfait pour ce genre d’expérience, et plutôt demandé par la communauté d’ailleurs, c’est le mode Speedrun qui arrive avec cette mise à jour. Vous pourrez alors taper vos meilleurs chrono et les comparer avec le reste du monde.

Pour les amoureux de challenge hardcore, un mode Permadeath arrive également, ici pas de chichi, si jamais vous passez l’arme à gauche, c’est fini, terminé, et il faut tout recommencer. La difficulté ultime en somme. S’ajoute à ça quelques cadeaux avec notamment quatre tenues uniques pour Sargon. Si le bougre avait déjà la classe, il pourra carrément briller cette fois. On notera aussi un item que les complétistes vont adorer, une carte, qui révèle l’emplacement de TOUS les collectibles importants. Seule condition, il faudra l’acheter après avoir terminé le jeu une première fois. Pour le reste, ce sont principalement des correctifs liés à l’ergonomie globale des menus et une amélioration de l’ATH.

La roadmap de Prince of Persia The Lost Crown

Notes du patch « Warrior's Path» sur consoles et PC

Par la suite, Prince of Persia The Lost Crown recevra de nouvelles mises à jour gratuites, une roadmap est déjà gravée dans le marbre et on pourra aussi s’attendre à un plus gros DLC prochainement, certainement payant celui-là. En attendant, voici le détail de se première grosse mise à jour gratuit bourrée d'ajouts !

Nouveautés majeures de Prince of Persia the Lost Crown

Ajout du mode Permadeath (Mort définitive)

Ajout du mode Speedrun Pour activer le mode Permadeath et le mode Speedrun, démarrez une nouvelle partie, les options apparaîtront dans le menu.



Ajout de la carte aux trésors de Fariba Nécessite d'avoir terminé le jeu - Dévoile l'emplacement des collectibles importants



Ajout de trois tenus bonus pour Sargon, il a la classe !

Ajouts et améliorations diverses

Nouvelle option pour activer la « parade omnidirectionnelle » Cette option vous permet de parer une attaque venant de derrière, au-dessus ou au-dessous de vous.

La difficulté de la parade peut désormais être réglée sur "Très facile".

Les paramètres de dégâts et de santé des ennemis ont été élargis.

Nouvelle option « Remplissage automatique de la jauge d'Athra » dans la difficulté personnalisée

Nouvelle option pour « Cacher l'ATH »

Option pour ajuster le niveau de l'audio de fond.

Support du 120Hz sur Xbox Series S

Tous les détails de la mise à jour gratuite sont sur le site officiel de Prince of Persia the Lost Crown.