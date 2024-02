Prince of Persia : The Lost Crown n'a pas dit son dernier mot, et il va bientôt s'offrir du contenu inédit gratuit, mais pas que. Son avenir s'annonce clairement radieux.

En début d'année, on a pu accueillir un nouvel opus pour la franchise Prince of Persia. On la pensait disparue à jamais, avec un remake des Sables du Temps qui peine à pointer le bout de son nez. Finalement, elle a fait son grand retour dans un jeu qui jongle entre la modernité et le retour aux sources. Une véritable réussite acclamée par la critique et les joueurs, et qui a encore des surprises en réserve. En effet, on vient d'apprendre que le futur du titre allait être radieux, avec notamment du nouveau contenu... gratuit !

Prince of Persia : The Lost Crown va s'offrir du contenu gratuit

Dans nos colonnes, The Lost Crown a eu droit à la note de 8/10. Difficile de ne pas saluer la direction artistique et son aspect metroidvania travaillé. Quoi qu'il en soit, ce fut un bon moyen de dire : « la licence n'est pas morte, en voici la preuve ». Du coup, est-ce que les développeurs vont en rester là ? La réponse est non. Sur X (anciennement Twitter), le réalisateur du jeu, Mouni Radi, a publié un message remerciant la communauté pour ses retours positifs. La bonne nouvelle, c'est qu'Ubisoft Montpellier compte bien récompenser les fans avec des ajouts inédits.

En bref, des mises à jour gratuites vont être déployées dans les prochains mois pour Prince of Persia : The Lost Crown. D'ailleurs, il y en a une qui ne devrait pas tarder à arriver. En outre, on sait qu'elles vont venir ajouter des nouveaux modes de jeu. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas vraiment vous en dire plus. Notre homme n'est pas rentré dans les détails, ce qui est compréhensible. Un peu de surprise, ça ne fait pas de mal. En attendant, on est invité à s'entraîner avec Artaban, et c'est ce qu'on va faire.