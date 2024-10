Quel futur est réservé à la licence culte Prince of Persia après la fin du suivi de The Lost Crown et le refus d'une suite par Ubisoft ? On fait le point.

Hier, jeudi 24 octobre 2024, on a appris qu'Ubisoft avait décidé de ne plus soutenir Prince of Persia The Lost Crown, alors qu'il s'agit pourtant d'un des meilleurs jeux depuis longtemps. En cause, les ventes décevantes pour l'éditeur qui n'a pas souhaité donner son feu vert pour une suite ou des extensions. Heureusement, il n'y a eu aucun licenciement suite à cette décision. Mais les membres de l'équipe d'Ubisoft Montpellier en charge de ce très bon épisode ont été parachutés ailleurs. Sur des projets avec « un meilleur potentiel de ventes », selon les sources d'Origami, qu'ils n'ont pas pas choisi. Où en est la licence après la mauvaise nouvelle ?

La fin de Prince of Persia The Lost Crown...

Comme on a pu l'apprendre, Ubisoft ne souhaite pas offrir un avenir à Prince of Persia The Lost Crown. Alors même que c'est l'un des plus gros succès critiques de l'éditeur de ces dernières années. Que va t-il advenir des développeurs ? Une partie d'entre eux est visiblement en train d'aider sur le remake de Rayman, tandis que Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement dans le studio. Ubi Montpellier ayant d'ailleurs réussi à recruter un nouveau directeur créatif pour tenter de finaliser le projet.

Plutôt que de rester silencieux face à tout cela, le producteur senior de Prince of Persia The Lost Crown a pris la parole. Voici le message qui a été publié sur le compte X officiel de la franchise. « Je suis extrêmement fier du travail accompli et de la passion dont a fait preuve notre équipe d'Ubisoft Montpellier pour créer un jeu qui a trouvé écho auprès des joueurs et des critiques, et je suis confiant dans son succès à long terme » a déclaré Abdelhak Elguess.

« Prince of Persia : The Lost Crown est maintenant à la fin de sa feuille de route post-lancement avec trois mises à jour gratuites de contenu et un DLC qui est sorti en septembre. Nous nous efforçons désormais de rendre le jeu accessible à un plus grand nombre de joueurs : il a récemment été lancé sur Steam et sera disponible sur Mac d'ici cet hiver » a t-il ajouté.

... mais pas de la licence

Malgré cette décision de ne pas continuer à développer The Lost Crown, au-delà de ce qui était prévu, la franchise est-elle en danger ? Pas si l'on en croit la conclusion du message. « Nous savons que les joueurs aiment cette marque et Ubisoft est enthousiaste à l'idée de proposer d'autres expériences Prince of Persia à l'avenir ». D'ailleurs, on sait déjà de quoi sera fait le futur de la série en partie.

Le remake des Sables du Temps est toujours en développement et promet de nombreuses nouveautés notamment sur la façon d'aborder l'histoire. Au niveau des améliorations, l'équipe souhaite par exemple apporter plus de nuances, sans dénaturer le scénario. Pour Bio Jade Adam Granger, directrice créative, il était important de « sanctifier, respecter, moderniser » cette oeuvre, tout en ajoutant des choses. Par exemple, la princesse Farah deviendra une véritable alliée mais existera par elle-même. Il y aura également du mieux au niveau des combats, qui seront plus dynamiques et fluides, et de la conception des environnements avec une extension du Palais d'Azad.

En parallèle, The Rogue Prince of Persia, un rogue-lite développé par Evil Empire (Dead Cells) est toujours dans sa phase d'accès anticipé sur Steam. Cette semaine, l'équipe a sorti une nouvelle mise à jour qui ajoute plus de 50 médaillons et revoit qui plus est ce système d'objets aux effets variés. Face aux critiques, Evil Empire a revu sa copie afin que ce soit plus intuitif et d'accorder plus de liberté aux joueurs pour créer leur build. Il est également possible de sauver une petite fille dans les niveaux afin d'obtenir des récompenses. Enfin, comme toujours, plein de bugs ont été corrigés et vous pouvez les découvrir en détails avec les notes de patch.

