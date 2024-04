Chaque semaine, nos plateformes SVOD ajoutent des nouveautés à leur catalogue respectif. Si Netflix a tendance à diluer ses sorties tout au long du mois, Prime Video a l'habitude de faire exactement l’inverse. Le service d’Amazon nous sort généralement tout d’un bloc, et n’a presque plus rien sous le coude par la suite, c’est ce qu’il se passe encore ce mois-ci avec une semaine plutôt maigre malheureusement, qui arrive après l'excellente série Fallout.

Le film (et l'émission) Prime Video de la semaine du 22 au 28 avril 2024

Un film, une émission et une série. Voilà qui résume cette dernière semaine d’avril sur Prime Video. De l’amour, de la romance et de petits chiots. Voilà le programme du long métrage à venir sur Prime Video cette semaine. Puppy Love raconte l’histoire de deux personnes diamétralement opposées qui ont rendez-vous ensemble et c’est une catastrophe. À tel point qu’ils décident de ne plus se revoir sauf que pendant leur rendez-vous, leurs chiens ont eux aussi trouvé l’amour et des petits chiots arrivent, obligeant alors les deux jeunes adultes à se revoir. Le long métrage est porté par deux jeunes et belles gueules d’Hollywood, à savoir Lucy Hale (Pretty Little Liars) et Grant Gustin (la série Flash) et devrait satisfaire les amateurs de comédies romantiques.

Et comme on ne sait pas vraiment où le placer, sachez qu’il y a aussi une nouvelle émission cette semaine, Comedy Class, présentée par Eric & Ramzy. Un programme qui vise à trouver les nouveaux talents de l’humour, à voir pour se payer une bonne tranche de rire.

25/04 Puppy Love - une comédie romantique avec Lucy Hale et Grant Gustin

26/04 Comedy Class - une émission qui s'annonce drôle, présenté par Eric & Ramzy



La série de la semaine du 22 au 28 avril 2024

Côté série, ce n’est pas la folie non plus cette semaine sur Prime Video puisqu’il n’y a qu’une seule nouveauté, la saison 2 de Them: The Scare, son anthologie de thriller particulièrement prenant. Pour cette saison 2de cette séire très appréciée de la plateforme, l’histoire sera centrée sur l’inspecteur Dawn Reeve, flic de Los Angeles, qui se voit confier une nouvelle affaire de meurtre horrible pendant l’une des périodes les plus compliquées de la Cité des Anges. Alors que la ville se trouve au bord du chaos, Dawn est déterminée à arrêter le tueur. Mais plus la vérité se rapproche, plus les choses… dérapent. Une seconde saison plus horrifique que la première d'après les showrunners.