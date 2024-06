Pour cette dernière semaine de juin, les plateformes SVOD vident leur poche avant d’entamer le premier mois de la grosse période estivale. Comme Netflix, Prime Video accueille lui aussi plusieurs nouveautés cette semaine. On notera surtout l’arrivée d’un film archi-culte, d’un documentaire sur l’une des plus grandes stars de la planète, mais aussi la venue d’une série incontournable pour toute une génération de jeunes adultes.

Les films Prime Video du 24 au 30 juin

Long métrage et documentaire pour commencer avec justement le très attendu Je Suis : Céline Dion. Un doc qui retrace la vie de la célèbre chanteuse, véritable hyper star à l'international, et notamment ses récents problèmes de santé qui font de sa vie un combat de tous les instants.

Enfin, c’est un film tout ce qu’il y a de plus culte qui va débarquer dans le catalogue de Prime Video cette semaine, Un jour sans fin. Réalisé par Harold Ramis avec Bill Murray et Andie MacDowell, ce film est à l’origine d’une quantité astronomique d'autres longs-métrages. Oui, on peut dire qu’il a créé un genre à lui tout seul.

25/06 Je Suis : Celine Dion - un documentaire sur la célèbre chanteuse. Un jour sans fin



Toutes les séries de la semaine du 24 au 30 juin

Les séries ne sont pas en reste cette semaine sur Prime Video. On a déjà un peu de sang neuf avec Lady Jane, une série qui va se la jouer Chroniques de Bridgerton et qui s’annonce prenante. Mais on notera aussi et surtout l’arrivée de deux grosses séries dans leur entièreté. L’une d’entre elles est d’ailleurs incontournable pour beaucoup d’adultes d’aujourd’hui, 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.

Cette suite de Beverly Hills, précurseur des séries pour ados dans les années 90 à 2000, revient sur Prime Video dans son intégralité. De quoi prendre une grosse piqûre de nostalgie ou tout simplement découvrir la suite incontournable d’une série qui était d’ores et déjà culte. Enfin, les amateurs de séries d’action pourront retrouver l’intégrale de Hawaii 5-0 d’ici le 30 juin.