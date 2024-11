Prime Video a annoncé la sortie prochaine de Secret Level, une série d’anthologie animée qui explorera les univers de célèbres jeux vidéo. Prévue pour le 10 décembre, cette série propose une immersion dans des histoires originales se déroulant au sein des mondes de jeux emblématiques, et sera diffusée dans plus de 240 pays et territoires.

Une incursion ambitieuse dans l’univers du gaming sur Prime Video

Ainsi, le trailer de Secret Level révèle des scènes époustouflantes. Elles sont réalisées par les célèbres studios Blur Studio et Amazon MGM Studios. Ce projet marque une nouvelle avancée dans la convergence entre jeux vidéo et cinéma. Ce thème prend une place croissante à Hollywood. Secret Level propose des histoires visuellement immersives et créées pour un public adulte. La série est portée par Tim Miller, créateur de Love, Death + Robots. Elle bénéficie aussi de l’expertise de Dave Wilson, directeur de production.

La série rassemble un casting impressionnant, avec des acteurs de renom comme Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves et Temuera Morrison, tous prêts à donner vie à des personnages uniques dans ces mondes vidéoludiques. Le casting inclut également Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us), et Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), entre autres. Ce casting varié promet des performances qui attireront autant les fans de jeux vidéo que ceux de cinéma.

Plusieurs jeux/univers à l'honneur

À partir du 18 novembre, Prime Video proposera du contenu exclusif sur les réseaux sociaux de Secret Level. Le tout avec des extraits et des détails sur chaque épisode. Avec Secret Level, Prime Video souhaite rendre hommage au jeu vidéo en mettant en lumière des histoires inédites.

Enfin, les épisodes plongeront les spectateurs dans l’universde Sifu, l’ambiance futuriste de Concord, et l’univers nostalgique de PAC-MAN. On y retrouvera aussi l’univers de Mega Man, la vaste dimension de PlayStation World, et le sombre monde de Warhammer 40,000.

