Depuis plusieurs années, Prime Video enchaîne les succès et certaines séries sont carrément devenues cultes et incontournables. C’est le cas notamment de The Boys, dont la saison 5 arrive prochainement, mais aussi Fallout, un succès atomique, et les Anneaux de Pouvoir. Mais dans le lot, s’il y a bien une série qui sort de la mêlée, c’est Invincible. De l’animation pour adulte, jusqu’en boutiste et terriblement bien conçue. Vous adorez ? Ça tombe bien, Prime Vidéo vient de nous donner des nouvelles de la saison 3 et elles sont excellentes.

Prime Video fait une annonce attendue concernant la saison 3 d'Invincible

Invincible a mis du temps à nous sortir sa saison 2, et comme prévue, cette dernière a cartonné même si certain lui préfère encore X-Men 97, carton de Disney+. Les super héros ultra violents de Prime Video nous avaient prévenu : ils reviendraient bien plus vite pour la saison 3, et ce sera encore plus fort. Si pour le deuxième point on attend de voir, la plateforme d’Amazon vient en revanche de nous confirmer que sa série ne nous avait pas menti concernant sa sortie. Invincible saison 3 arrivera le 6 février 2025 sur Prime Video, sans aucune interruption cette fois.

Pour fêter la nouvelle, le géant de la SVOD nous dévoile un très bref trailer histoire à nous mettre en jambe. Rien de particulier à se mettre sous la dent malheureusement, laissant en suspens ce qu’il s’est passé à la fin de la saison 2. Il va donc falloir encore attendre avant de réellement savoir ce qu’il se passera dans la prochaine saison de la série. Il n'empêche que ce teaser est traité d'une manière extrêmement drôle et intelligente, les fans vont très clairement adorer.

En attendant, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de la saison 1 et 2 d'Invincible sur Prime Video, c'est toujours dispo.