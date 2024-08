Prime Video continue de diversifier son catalogue avec des projets et ambitieux, attirant ainsi un public de plus en plus large. Alors que la plateforme est déjà bien connue pour ses séries dramatiques, ses films à succès, et son contenu pour enfants, elle semble désormais vouloir se faire une place dans un domaine encore peu exploré : l'animation adulte inspirée des jeux vidéo.

Prime Video s'intéresse au jeu vidéo

Selon des sources proches de deadline, Prime Video serait en train de développer une série d'anthologie animée qui pourrait bien marquer un tournant dans l'industrie. Ce projet mystérieux, intitulé Secret Level, est encore entouré de beaucoup de spéculations. Cependant, ce que l'on sait déjà, c'est que cette série pourrait bien devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jeux vidéo et d'animation.

Ce qui rend Secret Level particulièrement intriguant, c'est l'équipe créative derrière le projet. Tim Miller, le génie à l'origine de Love, Death & Robots, serait à la manœuvre avec son studio Blur. Ce dernier n'est pas étranger à l'univers des jeux vidéo, ayant déjà travaillé sur de nombreuses cinématiques de jeux, des publicités, et même des longs métrages. Avec une telle expertise, il n'est pas difficile d'imaginer que Secret Level pourrait offrir une expérience visuelle intéressante sur Prime Video.

Love, Death & Robot.

PlayStation à l'honneur ?

Mais qu'en est-il du contenu de cette série ? Les détails restent pour l'instant bien gardés, mais des rumeurs laissent entendre que Secret Level pourrait plonger dans des univers bien connus des gamers. Imaginez des histoires courtes, chacune ancrée dans l'univers d'un jeu vidéo emblématique, mais racontant des récits totalement inédits. Les premiers noms qui circulent incluent des titres comme New World d'Amazon Games et Spelunky, ainsi que certains jeux PlayStation. Chaque épisode promettrait d'être une exploration unique, réinventant et enrichissant ces mondes virtuels d'une manière jamais vue auparavant. Reste à voir quels jeux PlayStation seront choisis et comment cela se déroulera.

Le mystère reste entier quant à la date de révélation officielle du projet Prime Video. Mais les observateurs s'attendent à une annonce lors de la Gamescom. L'un des plus grands événements de l'industrie du jeu vidéo. Cela ferait de Secret Level l'un des moments forts de l'Opening Night Live, attirant l'attention des fans et des critiques du monde entier. Evidemment, tout ceci reste à prendre avec des pincettes.

En se lançant dans une telle aventure, Prime Video ne fait pas que capitaliser sur la popularité des jeux vidéo ; elle montre aussi sa volonté de repousser les limites de ce que peut être l'animation adulte. Avec "Secret Level", la plateforme semble prête à offrir une nouvelle forme de divertissement qui allie le meilleur des deux mondes : l'immersion des jeux vidéo et la puissance narrative de l'animation.

Source : Deadline