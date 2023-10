C’est bientôt Halloween et les plateformes comme Prime Video se préparent doucement à fêter l’événement avec des programmes horrifiques. On pense notamment à Netflix avec sa nouvelle série d'horreur qui cartonne. Mais sur Prime Video c'est un programme hyper apprécié chez nous, mais aussi partout dans le monde, qui va revenir un peu plus tôt que prévu pour une édition spéciale Halloween.

Une saison spéciale pour ce carton de Prime Video

Prime Video va en effet acceuillir une nouvelle saison de L.O.L : Qui rit sort !, un show télévisé vendu sous le format d’une série de petits épisodes d’un peu moins d’une heure à chaque fois, cartonne sur l'hexagone et partout dans le monde. Des célébrités du petit et grand écran, mais aussi du Web se retrouvent tous enfermées dans une pièce truffée d’objets durant plusieurs heures. L’objectif, ne pas rire sous peine d’être éliminé, et être le dernier survivant à la fin de la journée. Il en résulte un festival de vannes, de sketches à deux balles et de défis loufoques pour tenter de décrocher un sourire aux concurrents.

Alors que la saison 3 a cartonné sur Prime Video et que les spectateurs attendent une nouvelle saison, L.O.L : Qui CRIE sort revient en France avec une édition spéciale Halloween dès le 26 octobre prochain. Trois épisodes seront mis en ligne le jour J et deux autres arriveront ensuite le 2 novembre. Toujours présenté par l'acteur / réalisateur Philippe Lacheau, cette mini-saison événement rappelle plusieurs participants ayant déjà fait leurs armes dans les épisodes précédents, comme Audrey Fleurot, Camille Lelouche, Gérard Darmon, Ahmed Sylla, Bérengère Krief, Fadily Camara, Hakim Jemili et Kyan Khojandi. La saison 4 quant à elle arrivera certainement plus tard, mais pour l'heure, aucune information n'a filtré à ce sujet.

LOL Qui rit sort s'incruste donc dans ce mois d'octobre assez léger sur Prime Video, bien que quelques films cultes soient venu relever le niveau, notamment en début de mois avec la collection James Bond ou encore des films d'horreur comme Midsommar, un vrai chef d'œuvre à voir absolument d'ailleurs.