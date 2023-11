C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. L'adage n'aura jamais été aussi vrai pour Prime Video ce mois-ci, qui accueille une tonne de classiques légendaires comme La Chevauchée des Sept Mercenaires ou encore l'incroyable Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. La plateforme fait le plein et met aujourd'hui un autre grand classique, de la science-fiction cette fois.

Un grand classique à voir absolument sur Prime Video

Les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes, mais aucun d'entre eux n'aura un impact aussi dramatique que dans Wargames. Dans ce film de science-fiction porté par un Matthew Broderick (Godzilla, Inspecteur Gadget) alors adolescent, on suit l'histoire d'un jeune hacker qui, après s'être infiltré par mégarde dans un super ordinateur militaire, se retrouve aux commandes d'un jeu mortel, la guerre, la vraie… Il en résulte une course folle pour empêcher l'apocalypse nucléaire.

Un film qui, à son époque, faisait écho à bien des niveaux géopolitiques, la Guerre froide, le Mur de Berlin notamment, mais le long métrage soulevait aussi la question de la dangerosité de l'IA, au même titre qu'un certain Terminator d'ailleurs. Wargames est l'un des films les plus populaires et mémorables à ce sujet. Il traite de la menace potentiellement inarrêtable que pourrait représenter une intelligence artificielle capable de réfléchir plus vite que les êtres humains, sans rien prendre en considération si ce n'est de simples données.

Quand l’anticipation devient réalité

Cette crainte n'est pas nouvelle et sert de sujet à un très grand nombre de créations, le dernier Mission Impossible par exemple ou encore le jeu Ghostrunner 2 récemment. Et aujourd'hui, l'IA prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien. On s'amusait il y a quelques années à donner des ordres rigolos à Alexa ou Siri, mais désormais, l'IA remplace l'humain sur de nombreuses tâches et commence à faire peur. Bon, on est encore assez loin d'affronter des robots tueurs ou des super ordinateurs cinglés, mais même encore aujourd'hui, des films comme Wargames font réfléchir et sont plus que jamais d'actualité.